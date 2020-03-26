「仰慕者」花籃慶賀 國民黨正妹發言人：真的嗎？

國民黨未婚正妹發言人洪于茜，今天一早就收到祝賀花籃。（國民黨提供）

2020-03-26 09:10:55

〔記者施曉光／台北報導〕在新的黨主席江啟臣上任後，國民黨昨天公布發言人團5人名單，今天一大早在文傳會門口就出現一對由無名氏致贈的道賀花藍，但鎖定祝賀的對象卻只有一人，也就是未婚正妹、文傳會傳播部專員洪于茜，引人側目。

花藍賀卡上寫到「賀洪于茜小姐榮任文傳會 發言人誌慶」，贈送者署名「仰慕者」。

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洪于茜為83年次生，台北醫學大學醫務管理系畢業，曾經擔任台灣拜耳企業溝通部CSR專案管理以及長風基金會專案實習，是國民黨現任5位發言人中最年輕的一位，由於面容姣好，過去剛到國民黨服務時就受到媒體的注意，後來被賦予擔任黨部副發言人職務，這次江啟臣上任後則被升任為發言人。

洪于茜表示，不知道花籃是誰送，對於這位「仰慕者」是否就是「暗戀者」？她的第一反應是，「真的嗎？還滿感謝的！」「這年頭還有人用這樣的方式？」「不管是不是，都很感謝！」至於目前是否已經名花有主？她拒絕透露。

不過，洪于茜猜想，花籃有可能是過去在長風基金會一群關愛她的前長官們。

國民黨另外4位發言人分別為新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞。

國民黨未婚正妹發言人洪于茜，今天一早就收到祝賀花籃。（記者施曉光攝）

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