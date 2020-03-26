行政院聯合服務中心執行長確定 民進黨前立委蔡培慧接任

出身農運、南投籍的民進黨前不分區立委蔡培慧，出線接任行政院中辦執行長。（資料照）

2020-03-26 08:21:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院中部聯合服務中心執行長確定為出生於南投縣、出身農運的前立委蔡培慧，而蔡培慧出線接任執行長，未來可能朝向南投縣長之位邁進。

此外，蔡培慧深受蔡英文喜愛，被列為英系，突然出線擔任執行長，外界認為應該是總統蔡英文欽定，此時在民進黨派系內鬥檯面化情況下，意義不言可喻。

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行政院中部聯合服務中心執行長從2月6日原任執行長方昇茂開缺近一個多月一直未補，昨天傍晚人選確定，由上一屆民進黨的不分區立委、出身農運的前立委蔡培慧擔任。

中辦執行長自開缺以來，接任的人選傳聞很多，一開始傳出是前立委洪慈庸、民進黨市黨部主委何明杰，還有兩位副執行長湯火聖、吳宜臻。

但是洪慈庸已擔任立法院的顧問，因此眾人都認為應該是在此次總統大選輔選有力的何明杰可以擔任。

由於人選遲遲未定，日前總統蔡英文到中辦，陪同的大老們問及執行長人選，蔡英文只是笑笑，並未回答，讓大老感覺到，蔡英文心中已有人選。

果不其然，昨天傍晚人選確定，由此次參選南投第一選區、挑戰國民黨馬文君失利的蔡培慧擔任，而蔡培慧出身農運身份，深得蔡英文的心。

蔡培慧此次在南投縣第一選區的立委選舉，挑戰國民黨的馬文君，雖然得票數與馬文君差了不到1萬票，卻讓馬文君在選舉過程吃盡苦頭，非常不簡單，而顯示蔡培慧擔任執行長只是暫時蟄伏，民進黨要培養她朝向要2022的年南投縣長邁進。

蔡培慧被列為英系，此時接任執行長之職，格外有深意。

蔡培慧畢業於台灣大學生物產業傳播暨發展研究所學系研究所博士班，曾任台灣農村陣線發言人，參與大埔事件，是社運大將，曾任民進黨第九屆不分區立委。

出身農運、南投籍的民進黨前不分區立委蔡培慧，出線接任行政院中辦執行長。（翻攝蔡培慧臉書）

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