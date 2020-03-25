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武漢肺炎》滯留湖北台人若採指定航班 最可能從成都上海搭機

中國湖北省今天解封、武漢則是4月8日解封，行政院表示，不會取消滯留台人註記，而除了包機外，也可採「血友病童模式」，以搭乘指定航班回台。（資料照）

中國湖北省今天解封、武漢則是4月8日解封，行政院表示，不會取消滯留台人註記，而除了包機外，也可採「血友病童模式」，以搭乘指定航班回台。（資料照）

2020-03-25 19:05:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國湖北省今天解封、武漢則是4月8日解封，行政院表示，不會取消滯留台人註記，而除了包機外，也可採「血友病童模式」，以搭乘指定航班回台。據了解，目前仍有近千名台人滯留當地，若以指定航班模式，經評估，最有可能就是前往上海與成都機場搭機返台。

據指出，移民署註記滯留湖北台人共1694人，第一批包機有247人回台，第2批則有361人，因此目前仍有千人滯留當地，若全部安排返台，需要4架包機。

知情人士說，受到疫情影響，兩岸現僅剩4城市、5處機場開放對飛，包括北京首都機場、上海浦東機場及虹橋機場、廈門高崎機場、成都雙流機場等，不過，虹橋機場今天起暫停所有航班進出，而北京、廈門都有14天的隔離規定，因此若採指定航班回台，最有可能是到成都雙流機場與上海浦東機場搭機。而目前台灣飛上海的國籍航空每天還有5、6個航班，成都每週僅剩4班。

這名人士指出，若以指定航班方式，以國籍航空為主，我醫護人員也可安排隨行，問題較小，不過，如何安排這些滯留台人到機場也要解決，「從湖北到上海或成都，都是千里遠的路程」。而過去兩次包機，都是當地台辦系統協助聯繫、接駁，而若改採指定航班，台辦是否還願意出面仍未知，或是改由當地台商協會協助通知滯留台人搭乘班機、安排機場接駁，這些都必須考量。

他也強調，過去兩次包機協商，最大障礙在於對防疫認知不同，像是第二批包機，我方認為要穿著防護衣、戴護目鏡，但中方卻認為不用，而登機前的檢疫，即事先的病毒採檢，涉及中方的公權力行使，也是經過多次協商結果。如改採指定航班模式，仍須兩岸進一步溝通協商。

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