因應湖北解封政院可接受「類包機」模式 蘇揆下達防疫指示

武漢肺炎疫情全球延燒，因應湖北即將解封，根據我行政院掌握的訊息，已有部分滯留湖北的台灣人轉進中國沿海城市，政院目前也可接受採取「類包機」模式，採指定的定時、定點航班接回台人。（資料照，指揮中心提供）

2020-03-25 17:37:38

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，因應湖北即將解封，根據我行政院掌握的訊息，已有部分滯留湖北的台灣人轉進中國沿海城市，雖然我方持續與中方交涉推動第三批武漢台人包機回台，但政院也評估，要將所有滯留在中國的台人都集中在武漢以包機方式接回恐有困難，因此政院目前也可接受採取「類包機」模式，採指定的定時、定點航班接回。

據悉，行政院長蘇貞昌今天因此在政院的輿情回報指示，只要符合包機的防疫標準，就可把滯留在中國的台人接回。

請繼續往下閱讀...

政院官員說，先前接回血友病童模式，就是類包機模式，血友病童回台雖然不是純然包機，也有一般民眾搭乘，但其實是分艙而坐。

據悉，我方目前仍希望仿照前兩次的武漢包機，以推動第三批包機為主，理想上雖是如此，但仍得看兩岸實際的協商進度，而因應湖北的解封，我政府也必須有所因應，政院官員表示，搭指定的定時、定點航班回台，與原來的武漢包機回台並不衝突。

政院官員說，定時、定點航班接回，可以是民間航空公司執行飛航任務，因預期屆時這種經指定的定時、定點航班接回，不會有一般民眾搭乘，這種「類包機」模式，也是其中的一個選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法