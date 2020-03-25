前北市研考會主委余家哲 轉任新北參議

前台北市政府研考會主委余家哲在今年一月向台北市長柯文哲請辭獲准，據悉他在3月中旬轉戰新北市府擔任參議一職。（資料照）

2020-03-25 15:26:36

〔記者邱書昱／新北報導〕前台北市政府研考會主委余家哲在今年一月向台北市長柯文哲請辭獲准，據悉他在3月中旬轉任新北市府擔任參議一職，甚至傳出余家哲日後將接掌新北市長侯友宜擬創立的青年局要職。這次人事案是否為侯看中他的民調分析專長，替自己研擬政策上更加分？或者牽起柯、侯合作的橋梁，後續仍待關注。

記者致電詢問余家哲，他證實已經在新北市任職，當初是透過朋友、新北市研考會主委林豐裕牽線，目前還在熟悉相關業務，主要是來新北協助，還沒有談到後續的業務。

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余家哲也說，會接任新北市參議一職也是個人意願和生涯規劃，僅有簡單和柯文哲說聲來新北市，沒有多說細節。

余家哲在2018年底擔任台北市政府研考會主委，過去擔任過比得利民調公司策略長、橄欖枝基金會副秘書長、新時代智庫策略長等職，相當擅長民調數據分析，在2020總統、立委選戰前期，他也多次陪同柯文哲身邊；不過進入選戰後期，他轉替「郭家軍」李縉穎輔選，而逐漸淡出柯陣營。

對此，新北市新聞局長蔣志薇表示，余家哲在上禮拜任職，不過是由新北市研考會主委延攬，侯友宜也是在余上任後才知道；至於接掌青年局部分則沒有聽說，且青年局也只是有議員提議，尚未創設。

其實，侯友宜延攬柯文哲的人馬也非首例，現任新北市秘書處長的饒慶鈺，過去就是台北市府參議，更完成台北－上海雙城論壇的要角，就連這次美國在台協會（AIT）理事主席莫健密會拜訪侯友宜也能看到饒的身影。

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