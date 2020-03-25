邀港人當兵惹議 陳柏惟：想凸顯應將港關係正常化

台灣基進立委陳柏惟昨在立院質詢時拋出政府可邀香港人來台當兵取得公民權議題，引起輿論正反不一議論。 （資料照）

2020-03-25 16:04:33

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟昨在立院質詢時拋出政府可邀香港人來台當兵取得公民權議題，引起輿論正反不一議論；陳柏惟今天受訪表示，拋出港人來台當兵議題，是想凸顯台灣應將對港澳關係視為國與國關係正常化，如此時社會仍無法接受此議題，他也不會再堅持提此議題。

陳柏惟昨在立院質詢時對行政院長蘇貞昌建議，政府可邀請香港人以來台當兵方式取得公民權，因為港人更年輕、更討厭中國，而且還可以增加台灣勞工人數。蘇揆謹慎回應，是否要讓香港人來台當兵，「這個我看可能要更慎重」。

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陳柏惟今天受訪時再完整闡述此概念，他表示目前國防法第34條就有外籍人士服我國兵役的規範，而事實上若港人入籍也是要當兵，但要入籍滿20年才能當，而我國目前也開放香港人以600萬台幣的方式投資移民取得台灣國籍，因此他想表達港人入籍台灣並非沒有先例，也暗以前總統馬英九為喻「香港人來台灣當兵不只當過、還當過總統」。

陳柏惟說，拋出港人來台當兵議題是想藉機凸顯應將台灣與港澳關係正常化，成為國與國的關係，在法制上能合理一點，且軍隊裡有例如食勤兵等技術性職缺，當過兵的都了解不會接觸到機密，再加上會有比國民更嚴格的忠誠制度考核，「如果你是壞人不會想要這樣滲透台灣」，他說若社會還不能接受把港澳關係正常化，也不會把這個堅持這個到底。

陳柏惟表示，去年反送中肇始不就因為是「港澳人民關係條例」沒有與時俱進，所以才發生紛爭，他再強調目前港澳人士來本就可以當兵，只是要在台灣設籍滿20年，現在只是構想改為以國防專業人才任用，要通過忠誠考核。

陳柏惟自嘲，本來是想凸顯香港人來台當兵是內政部管理，而不是外交部業務，代表香港人是台灣內政，「我只是想凸顯這個很扯，結果看起來我變成很扯」，也反駁前新黨主席郁慕明酸找港人當兵是「正好應證兩岸是一國」，陳柏惟表示，這是以國防部晉用外籍專業人才的層次，何來兩岸是一國。

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