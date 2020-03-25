政院定調武漢台商不取消註記 採包機模式回台

行政院發言人谷拉斯．尤達卡（Koals Yotaka）表示，行政院不會取消武漢台商等武漢國人的註記，並採包機返台模式持續與中方交涉。（資料照）

2020-03-25 14:15:20

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情升溫，面對中國今天已經解除湖北省除了武漢市以外地區的道路管制，武漢則預定在4月8日解封，滯留在中國武漢的國人期盼能盡速回台，行政院昨晚由副院長陳其邁召開跨部會會議討論，行政院發言人谷拉斯．尤達卡（Koals Yotaka）今天下午受訪表示，昨晚的會議確定不會取消武漢台商等武漢國人的註記，並採包機返台模式持續與中方交涉。

面對馬英九辦公室與民眾黨立委批評行政院長蘇貞昌強調第三批武漢台商回台一定要包機，是在打臉中央疫情指揮中心，Kolas表示，並無所謂蘇院長打臉中央疫情指揮中心一事，行政院和指揮中心的立場從未改變，一直以來就是以包機返台為宗旨，同時也要用台灣檢疫方式，嚴格把關。

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至於包機的模式，Koals說，與前兩次武漢台商回台包機的方式一樣，前兩次包機也是要自費。

陳其邁昨晚在行政院召開跨部會會議，會中討論第三波包機返台事宜外，據悉，有關第三波包機，兩岸持續協商中，不過，面對目前仍無具體進展，Kolas表示，問題不在台灣，而是在中國。

Kolas指出，中國傳出武漢將解封，但解封的意義是什麼？疫情趨緩到什麼程度？中國從未有清楚資訊。昨天中國官方媒體還對外報導，有任何境外的人要回到北京，中國公民依然要集中隔離14天，要病毒檢測。顯然中國的疫情依然非常戒慎恐懼，在這種狀況下，怎可能讓在中國不論任何國籍的人包含國人以散客方式抵台，她認為這不太可能。

Kolas強調，台灣的立場從未改變過，對於昨天包機議題有討論，目前兩岸對第三批武漢台商回台包機仍在協商中。

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