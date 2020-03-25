慈湖陵寢每年花大錢維護 王浩宇建議廢除

桃園市議員王浩宇建議廢除慈湖陵寢，圖為慈湖陵寢最受遊客歡迎的禮兵交接儀式。（記者謝武雄攝）

2020-03-25 14:29:28

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員王浩宇今天在議會質詢建議廢除慈湖陵寢；他認為慈湖陵寢每年花費4、5千萬元維護費用，但旅遊人數卻逐年減少，根本入不敷出，基於轉型正義，加上長期以來國人入土為安觀念，呼籲市府利用幾年的時間讓暫厝慈湖的前總統蔣介石遺體遷到五指山安葬。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，目前兩蔣園區內，慈湖、頭寮陵寢部分是由國防部編列預算管理，市府只負責慈湖、頭寮停車場及管理中心，另外加上慈湖紀念雕塑公園，目前慈湖管理中心及停車場採委外經營方式，收取的費用則用於各項人事、清潔費用，市府投入兩蔣園區管理費用，每年僅幾百萬元；至於4、5千萬元則是指國防部費用，並非市府費用。

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王浩宇表示，最近到慈湖及附近的百吉隧道走一趟，發現根本沒有觀光客，事實上，慈湖旅遊人數遞減，平均每個月只有5萬多人，即使今年過年期間也不過12萬人，旅遊人數甚至比旁邊的百吉隧道、拉拉山風景區的人數還少，實在是沒有必要維持。

王浩宇也提到，國人的觀念就是人死要入土為安，而國防部早就在五指山編列3千多萬元預算蓋好「蔣陵」，呼籲市府儘快協助蔣介石遺體入土為安，畢竟慈湖陵寢存在本身就不符合轉型正義。

慈湖至今仍然保存自然風貌。（記者謝武雄攝）

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