六都第一！「台中市電子煙危害防制自治條例」三讀通過

「台中市電子煙危害防制自治條例」經市議會三讀通過。（台中市政府提供） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2020-03-25 14:14:02

〔記者張菁雅／台中報導〕六都第一！「 台中市電子煙危害防制自治條例」今日經市議會三讀通過，正式禁止未滿18歲兒少吸食或持有電子煙，如供應電子煙或相關器物予未滿18歲兒少、強迫或引誘孕婦吸食電子煙者，可依法處1萬元至5萬元罰鍰，該自治條例將於公布後6個月正式實施。

台中市議會今日三讀通過「 台中市電子煙危害防制自治條例」，衛生局表示，根據衛生福利部國民健康署調查，國內青少年吸食電子煙比率有普遍逐年上升的現象，已成為各界關注的新興健康危害。由於電子煙並非「菸品」，現行「菸害防制法」對電子煙的定義及防範尚有不足，因此，為使台中市在防制電子煙危害的作為有所依循，市府特別制定自治條例進行相關管制。

請繼續往下閱讀...

「 台中市電子煙危害防制自治條例」重點包括禁止未滿18歲者吸食、使用或持有電子煙，違反者將施以電子煙防制宣導教育；禁止供應電子煙或與電子煙相關器物予未滿18歲兒少，違反者處1萬至5萬元罰鍰，以及禁止在學校、博物館、電影院及大眾運輸系統等禁菸場所吸食電子煙，違反者處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局長曾梓展強調，電子煙多數含有尼古丁，在國內外也多次查出含有其他有害物質，包括安非他命、大麻、甲醛、乙醛等，長期吸入這些物質，不僅會成癮，甚至會引起慢性呼吸道疾病、傷害肺部，及造成肝、腎臟功能損害，也有發生電子煙爆炸案例。

曾梓展說，台中市電子煙自治條例「超前制定及通過」，將於公布後6個月正式上路，成為六都第一，未來相信可有效防範校園及法定禁菸場所免於遭受電子煙危害。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法