外長吳釗燮接受FOX專訪，和世界分享台灣防疫經驗。（翻攝自福斯電視節目畫面）

2020-03-25 13:44:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，台灣防疫經驗受到國際矚目。外交部長吳釗燮24日接受美國福斯電視台節目連線訪問，分享台灣從SARS疫情中記取教訓，及早以政府總動員作法因應疫情。吳釗燮受訪時背後展示我國國旗，節目也以「台灣外交部長」稱呼，節目並將台灣與中國疫情並列比較，肯定台灣防疫成果。

吳釗燮3月24日接受美國福斯商業新聞網（Fox Business News）「與瑪莉亞早晨有約」（Morning with Maria）節目主持人Maria Bartiromo視訊訪問，分享台灣因應武漢肺炎（COVID-19）的防疫成果。「與瑪莉亞早晨有約」是美國主流晨間節目之一。

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主持人Maria Bartiromo讚許台灣防疫成果與中國及世界其他國家比較而言相當成功，希望吳釗燮分享台灣經驗。吳釗燮說，台灣自2003年SARS疫情中記取教訓，建立完整防疫機制。

吳釗燮說明，2019年底台灣注意到中國爆發不明肺炎疫情後，立即設立專案小組及指揮中心，整合衛福部、疾管署及相關部會力量，「政府總動員」因應疫情；包括自去年12月31日起，登機檢疫自武漢來台的旅客，並在機場強化發燒篩檢機制等，避免疫情升高。近來歐美疫情升溫，台灣也對所有入境旅客進行篩檢，並對確診者和接觸者進行隔離。

Bartiromo提及台灣距離中國僅100多公里，相較中國超過8萬1千名確診病例及3000名死亡案例，台灣僅有約200名確診病例及2名死亡案例，防疫成效相較之下良好，詢問兩岸往來頻繁，台灣採取了哪些應變措施？

吳釗燮回答說，台灣的醫療體系準備全面，超前部署，且面對疫情造成的經濟衝擊，政府財經部門均提出協助產業紓困方案。我國指揮中心官員也每日舉行記者會，向國人更新防疫進度並宣導如何自我防護。

Bartiromo高度肯定台灣的民主制度，並問及香港「反送中」抗議事件對台灣的影響，「一國兩制」是否已不適用？吳釗燮直言，「一國兩制」在台灣不受歡迎，台灣人相當關注香港的情勢，也因此深刻體認到「一國兩制」絕不適用於台灣。吳釗燮強調，台灣是成熟民主國家，盼望香港民眾可以享受自由及民主制度，台港彼此扶持。

吳釗燮近期頻繁接受國際媒體訪問，分享台灣防疫作法。吳釗燮在外交部臉書上表示，他到外交部以後經常接受國際媒體訪問，算是他個人非常滿足的成就。吳釗燮上任至今，累計約接受80家國際媒體專訪，吳釗燮說，「我想我可以驕傲地說，我為台灣人民發聲！」

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