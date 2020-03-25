「共機繞台要分清楚何為挑釁」 我退將發言惹議

在國民黨立委吳斯懷書面質詢的爭議後，中國國台辦旗下的媒體「中國台灣網」今天以「台灣退役少將：大陸會不惜一切為台灣而戰，美國會嗎？」為題，刊出我退將淡志隆的訪問。（圖擷取自網路）

2020-03-25 13:43:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委吳斯懷日前書面質詢指共機繞台不算挑釁，引發爭議，而根據中國國台辦旗下的媒體「中國台灣網」報導，我駐美國軍事代表團前團長、退役海軍少將淡志隆也稱，解放軍軍機繞台，民進黨也一律以「挑釁」、「威脅」視之，「大家要分清楚何謂『軍事上的挑釁』，所謂的什麼『海峽中線』『ADIZ（防空識別區）』等都是國際法不支持的東西」。

國防部日前針對吳斯懷質詢，曾強力回應表示，去年3月31日共機蓄意踰越「海峽中線」，打破兩岸默契，加之今年初迄今，中共不顧其內部疫情嚴重，於我周邊海空域進行4次「針對性」訓練，絕非僅「繞經或無害通過」周邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證，國防部就事實陳述，絕無誤導情事。

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在吳斯懷書面質詢的爭議後，「中國台灣網」今天以「台灣退役少將：大陸會不惜一切為台灣而戰，美國會嗎？」為題，刊出淡志隆的訪問。

根據報導，淡志隆指出，美國在台協會主席莫健日前稱「兩岸衝突風險升高，要台灣有全面備戰準備」，這一席話帶有暗示及警告，也代表美國認為台軍當前後備戰力、結構並不符美國期待。再加上民進黨當局沉浸在817萬票的勝選氛圍中，近期對中國態度強硬，迫使美國必須出手控制，不能讓民進黨當局失控。畢竟，台海真的擦槍走火，美國也會頭痛。

淡志隆表示，「每當解放軍軍機繞台，民進黨當局防務主管部門發言人都說『請民眾放心』，民進黨當局也一律以『挑釁』『威脅』視之。但大家要分清楚何謂『軍事上的挑釁』，所謂的什麼『海峽中線』『ADIZ（防空識別區）』等都是國際法不支持的東西。」

淡志隆說，部分台灣民眾認為所謂「台美關係」是有史以來最佳，或許台灣對美國很重要，但是不是重要到成為美國的「關鍵利益」或「最高利益」？反之，台灣問題對大陸而言是「最核心的利益」，是中國可以不惜犧牲一切來維護的利益。當中美發生關鍵衝突時，「意志力」將是勝負關鍵。

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