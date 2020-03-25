為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「共機繞台要分清楚何為挑釁」 我退將發言惹議

在國民黨立委吳斯懷書面質詢的爭議後，中國國台辦旗下的媒體「中國台灣網」今天以「台灣退役少將：大陸會不惜一切為台灣而戰，美國會嗎？」為題，刊出我退將淡志隆的訪問。（圖擷取自網路）

在國民黨立委吳斯懷書面質詢的爭議後，中國國台辦旗下的媒體「中國台灣網」今天以「台灣退役少將：大陸會不惜一切為台灣而戰，美國會嗎？」為題，刊出我退將淡志隆的訪問。（圖擷取自網路）

2020-03-25 13:43:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委吳斯懷日前書面質詢指共機繞台不算挑釁，引發爭議，而根據中國國台辦旗下的媒體「中國台灣網」報導，我駐美國軍事代表團前團長、退役海軍少將淡志隆也稱，解放軍軍機繞台，民進黨也一律以「挑釁」、「威脅」視之，「大家要分清楚何謂『軍事上的挑釁』，所謂的什麼『海峽中線』『ADIZ（防空識別區）』等都是國際法不支持的東西」。

國防部日前針對吳斯懷質詢，曾強力回應表示，去年3月31日共機蓄意踰越「海峽中線」，打破兩岸默契，加之今年初迄今，中共不顧其內部疫情嚴重，於我周邊海空域進行4次「針對性」訓練，絕非僅「繞經或無害通過」周邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證，國防部就事實陳述，絕無誤導情事。

在吳斯懷書面質詢的爭議後，「中國台灣網」今天以「台灣退役少將：大陸會不惜一切為台灣而戰，美國會嗎？」為題，刊出淡志隆的訪問。

根據報導，淡志隆指出，美國在台協會主席莫健日前稱「兩岸衝突風險升高，要台灣有全面備戰準備」，這一席話帶有暗示及警告，也代表美國認為台軍當前後備戰力、結構並不符美國期待。再加上民進黨當局沉浸在817萬票的勝選氛圍中，近期對中國態度強硬，迫使美國必須出手控制，不能讓民進黨當局失控。畢竟，台海真的擦槍走火，美國也會頭痛。

淡志隆表示，「每當解放軍軍機繞台，民進黨當局防務主管部門發言人都說『請民眾放心』，民進黨當局也一律以『挑釁』『威脅』視之。但大家要分清楚何謂『軍事上的挑釁』，所謂的什麼『海峽中線』『ADIZ（防空識別區）』等都是國際法不支持的東西。」

淡志隆說，部分台灣民眾認為所謂「台美關係」是有史以來最佳，或許台灣對美國很重要，但是不是重要到成為美國的「關鍵利益」或「最高利益」？反之，台灣問題對大陸而言是「最核心的利益」，是中國可以不惜犧牲一切來維護的利益。當中美發生關鍵衝突時，「意志力」將是勝負關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
說共機繞台不算挑釁 引發眾怒 江啟臣： 將約吳斯懷懇談
2020-03-24 05:30

說共機繞台不算挑釁 引發眾怒 江啟臣： 將約吳斯懷懇談
改口讚國防部 吳斯懷：持續性共軍繞台當然是挑釁
2020-03-23 09:51

改口讚國防部 吳斯懷：持續性共軍繞台當然是挑釁
全球經濟動盪不安 企業置產選東南亞

全球經濟動盪不安 企業置產選東南亞
吳斯懷稱共機繞台非挑釁 陳柏惟批國民黨急切割：俗仔黨
2020-03-22 11:06

吳斯懷稱共機繞台非挑釁 陳柏惟批國民黨急切割：俗仔黨
稱共機繞台不算挑釁 吳斯懷：遺憾遭斷章取義
2020-03-22 10:01

稱共機繞台不算挑釁 吳斯懷：遺憾遭斷章取義
圖解亂「市」投資攻略

圖解亂「市」投資攻略

政治今日熱門
2020-03-24 18:30

武漢肺炎》政院公布紓困政策 綜所稅可緩繳 房貸再降1碼 影片

2020-03-24 19:24

莫健向他示警「台灣有必要全面備戰」？ 王定宇批：是假的！

2020-03-25 11:20

長榮機組人員驚傳確診！ 立委痛批交通部被蒙在鼓裡

2020-03-25 07:08

第二批武漢包機台人解除隔離 中配大讚陳時中是「新鋼鐵人」 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播