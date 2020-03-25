為了會議記錄1個字 中市藍綠議員互嗆

民進黨議員江肇國表示，國民黨議員過去反對生煤管制自治條例，現在「改過自新」。（記者張菁雅攝）

2020-03-25 13:25:31

〔記者張菁雅／台中報導〕為了1個字，台中市議會今日吵翻天！市議會今日在確定上次會議紀錄時，針對行政院逕自函告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，「顯有侵害地方自治之權限」的文字，民進黨議員認為應改為「疑」，國民黨議員堅持反對，雙方甚至互嗆，議長張清照只得宣布休息10分鐘，最後決定拿掉「顯有」2字，修正備查。

市議會臨時會上次大會進行台中市生煤管制自治條例制定始末專案報告，結論提到「行政院逕自函告自治條例部分條文無效，顯有侵害地方自治之權限，建請市政府與本會共同研商釋憲對策向司法院聲請」。

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今日在確定會議紀錄時，民進黨議員何敏誠表示，他調閱2015年二讀會會議紀錄發現，當時國民黨議員不是強調生煤管制自治條例違背中央法令，就是認為市府搞民粹，只針對中火；事過境遷，國民黨議員卻都對自治條例大聲叫好，由此可以看出國民黨只是為反對而反對。

民進黨議員林德宇表示，議員在討論專案報告時有不同的見解，會議記錄應該採共識決，採用比較中性的字，「顯」有侵害地方自治權限，建議修正成「疑」。議員陳世凱也贊成，並表示，如果用字太強烈，將來釋憲結果恐會被「打臉」。

國民黨議員張瀞分、楊正中、李麗華、陳政顯、林汝洲都反對，張瀞分說，如果要改，應該是把「顯」改為「已」。

民進黨議員江肇國建議，乾脆拿掉「顯有侵害地方自治之權限」這句，不影響結論，大家也不必在一個字上打轉。他也說，李中、楊正中當初反對制定生煤管制自治條例，議員何敏誠日前逐字唸出當時兩人發言紀錄，當然兩人現在「改過自新」很好，但重點是未來有更好的政策工具改善空污。

李中、楊正中當場抗議這是「斷章取義、抹黑」，楊正中說，國民黨當時提出的是移動、逸散與固定污染源必須畢其功於一役；再者，當時「4年減煤4成」的條文，國民黨主張1年減煤10％，且每年檢討一次，而非反對制定自治條例。

雙方在議場互嗆，張清照宣布休息10分鐘，重新開會後，張清照裁示拿掉「顯有」2字，會議紀錄修正備查。

國民黨議員楊正中（前站立者）、李中（後右）反嗆民進黨議員江肇國「斷章取義」。（記者張菁雅攝）

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