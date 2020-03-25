國考15萬份口罩僅申請到3000份 考選部長：陸續申請

立法院司法及法制委員會就「監試法法案應否廢止？抑或條文修正？」進行討論。（記者謝君臨攝）

2020-03-25 11:33:12

〔記者謝君臨／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，考試院日前已將多項國考延後，並針對5月到12月國考預計準備15萬份口罩，但考選部長許舒翔今天坦言，各項防疫所需物資還未到位，目前只申請到3000個口罩，會持續向指揮中心提出申請，至於因疫情需要而必須居家隔離、檢疫的考生，則不能參加考試。

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院秘書長傅孟融、考試院秘書長李繼玄、考選部長許舒翔等官員列席，就「監試法法案應否廢止？抑或條文修正？」進行專題報告，並備質詢。

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劉世芳質詢時指出，針對5月到12月國考防疫措施，考選部預計所需物資有額溫槍600支、口罩15萬個、防護面罩5000個、醫療手套7萬雙、消毒酒精及乾洗手液各6000瓶，詢問現在物資是否已經到位？

對此，許舒翔回說：「還沒有（完全到位）」，之前有跟疫情指揮中心申請到3000個口罩，後續會配合考試，陸續提出申請。劉世芳感到訝異，口罩居然申請不到50分之一，要求後續補齊。

劉世芳表示，目前居家隔離、居家檢疫人數眾多，其中若有考生，該如何確保考生權益，是否有補償措施？許舒翔說，考選部有跟專家及地方衛生機關討論，若考生需要居家隔離、檢疫，他們要參加考試有執行上的困難，現階段是採不能參加考試，目前還沒有公告，待明天提報院會後就會公告。

而就補償措施，許舒翔指出，國家考試如公務員考試，1年內有高普考及地方特考，專技人員像醫事人員1年有2次考試，評估影響比較短期。劉世芳則認為，不能這樣講，考選部應就指揮中心頒布的各項遵循要點，還給考生應有的權益，同時也要求考選部，要針對國考會場志工、考試路線，適時請指揮中心派員指導。

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