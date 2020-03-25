武肺疫情衝擊經濟 北市府提六措施緊急紓困

台北市長柯文哲提六措施緊急紓困。（記者羅沛德攝）

2020-03-25 11:22:44

〔記者陳璟民／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，台北市長柯文哲上午表示，疫情短期內不會結束，影響經濟，市府要處理6個月內防止企業倒閉引起的失業潮，提出「延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅」6大緊急紓困措施，希望跟產業、市民共度難關。

柯文哲今早主持「台北玫瑰展」時受訪說，武漢肺炎疫情從中國出發，先到歐洲、美洲，現在看起來，南美洲、印度、東南亞跟非洲都還不是很明顯有疫情，可是這是地球村，專業上的判斷，疫情還會有一段時間，世界還沒辦法控制的時候，台灣很難免於威脅。

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柯認為，疫情過後，全球經濟模式會改變，實體商店會式微，電子商務會上升，在此情形下，金流物流的革新，市府有一組人在思考，至於中期紓困計畫，中央有1千億元，到底哪些行業需要紓困，因為這是空白授權，中央還需要時間處理，市府要處理的是短期的問題，以病人做比喻，要先止血，中央的紓困是輸血，長期是強身健本。

柯文哲表示，市府研擬6大緊急紓困措施，包括「延稅」，3月1日起，企業能證明其營業額跟去年同期相比下降超過15%的可以延稅1年；「減租」為市有房地租金從3月1日起全面減租50%，視疫情需要，可以延長，每次三個月，也會要求跟市府租房地的廠商如果有轉租的，同樣要下降50%，這會寫在契約裡面。

「減價」是就營業用水全面減價15%，防疫醫院、防疫旅館則減價50%，因為水是台北自來水事業處管的，但是電是台灣電力公司的，看中央怎麼處理；「優息」是貸款利息利率可以再降1.25%，其中，台北富邦銀行降1碼，市府降4碼；公營當舖的利息降50%，這是窮人調度的錢，所以降的比較多；中小企業、新創事業的貸款利息，再降1.25%。

市府「補貼」居家隔離者、居家檢疫者，家裡如果不適合使用的話，有問題的人住家裡，健康的人去住旅館，以檢疫者為單位，補助7千元；最後是「降稅」，商店在防疫期間營業面積縮小的，樓層停用的部分，房屋稅從3％降為2％，娛樂稅也有下降，市府財政局會公布細節。

2020年臺北玫瑰展25日於花博公園新生園區浪漫登場，台北市長柯文哲出席開幕活動，歡迎民眾在防疫期間外出賞花。（記者羅沛德攝）

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