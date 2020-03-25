70年未修、制度不符時宜 綠委提案廢止「監試法」

立法院司法及法制委員會針對「監試法法案應否廢止？抑或條文修正？」進行討論。（記者謝君臨攝）

2020-03-25 10:54:46

〔記者謝君臨／台北報導〕就「監試法」是否廢除？考試院秘書長李繼玄今天表示，該法對國家考試的進行有正面功能，「宜修不宜廢」；監察院秘書長傅孟融則認為，監試工作並非憲定職權，不宜再派監委監試，至於該法存廢，則尊重立法院職權；對此，包括民進黨立委鄭運鵬、蔡適應等多人均認為該法已不合時宜，提出「監試法」廢止案。

立法院司法及法制委員會今天邀請傅孟融、李繼玄，以及考選部長許舒翔等官員列席，就「監試法法案應否廢止？抑或條文修正？」進行專題報告，並備質詢。

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李繼玄表示，為期確保考試的公平性及公信力，除以「典試法」就命題、閱卷、決定錄取標準等事項予以規範外，並另定「監試法」，要求重要的典試及試務工作須於監試委員監試下進行，以發揮外部他律監督功能。長期實施以來，「監試法」對於國家考試的進行有其正面功能，也為維護考試公信力的基石。

不過，李繼玄指出，「監試法」自1950年10月修正施行至今已近70年，確有檢討修正必要。考試院已於2月提出修正草案函送立法院審議，修正重點包括明定國家考試應由試院函請監院推派監委監試，另就監試事項，調整為彌封姓名冊的固封與開拆對號、試題的拆封等。

對此，傅孟融回說，考量監試工作並非憲定職權，也與事後的監察職權行使，似生扞格，故監試工作似不宜續由監委擔任。至於「監試法」存廢，尊重立院及試院職權；若維持現行體制，由監委擔任監試工作，監院建議僅須推派監委1人擔任「監試法」規定的監試工作，無須再按各地考區推派監試委員。

對於「監試法」存廢，包括蔡適應、鄭運鵬於本月初均提出廢止案；蔡適應提案指出，現行時空環境已截然不同，加上監院已非民意機關，監委已非民代，試院無須向監院負責，因此，派監委監試，已不符權力分立和憲政制度的規定。另，依據憲法，監院未有監督國考之權，「監試法」應予廢止。

鄭運鵬則提案指出，監委就「試卷之彌封」等監試事項，這種制度的存在，是因為90年前立法當時，並無電子監視器的防弊工具，因此必須由監委來進行人工監視，而今監視錄影器材不僅普遍，且功能強大，目前的監試只是行禮如儀。

此外，監試的監委有領取車馬費，這些都列入考試成本，從考生報名費中支應，非常不合理。監院曾從2005年2月至2008年8月間，長達3年半沒有監委。即便如此，4次考試均由典試委員長指派典試委員兼任監試，也無任何弊端，顯示此項監試制度根本無需存在，因而提案廢止「監試法」。

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