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武漢肺炎》中國湖北今解封 徐正文現身籲儘速同意第3批包機

中國湖北省從今天起，除武漢市以外地區恢復對外交通，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文今天呼籲政府儘速同意第三批包機，再接回400多人。（資料照）

中國湖北省從今天起，除武漢市以外地區恢復對外交通，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文今天呼籲政府儘速同意第三批包機，再接回400多人。（資料照）

2020-03-25 10:52:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國湖北省從今天起，除武漢市以外地區恢復對外交通，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文今天表示，仍有152名台灣的幼童和學生，以及6名孕婦仍滯留湖北，呼籲政府儘速同意第三批包機，再接回400多人，「這樣一半以上的人都回來了」。他也強調，「大家都贊成先包機，再取消註記」。

第二批武漢包機接回361名台人，今天凌晨解禁，陸續離開隔離所，徐正文一早就在媒體群組貼出他們離開隔離所的照片與影片，而稍後他也接受媒體訪問，並同步在臉書開直播，呼籲政府接回還滯留湖北的台灣人。

徐正文受訪說，據他所知，除武漢外，其他都解封了，陸續可以上班、工作，但學校還沒開課。而後援會統計，152名台灣的幼童跟學生仍滯留當地，其中有很多高三學生，他們恐怕錯過大學面試時間，也有大學生不能網路上課，另還有6名孕婦無法產檢，包括上次被請下包機、體溫37.1度的孕婦，「希望趕快讓他們回來」。

徐正文指出，衛福部長陳時中說要考量台灣防疫能量，行政院蘇貞昌則說，「包機比較安全」，而最近空出來400多位隔離房，希望在防疫能量允許下，這2天能允許再一趟包機，比照第二批包機模式，以2架班機，華航、東航各飛1班，可以接回400多人。

對於滯留湖北台人被註記管制，徐正文強調，被政府註記，「他們難過」，不過，對台灣防疫情況原先不了解，但看到義大利這麼嚴重，就能體會只是歐美疫情危險的地方回來的人沒被註記，他們卻被註記，感覺蠻無奈的，但大家都贊成先包機，再取消註記。

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