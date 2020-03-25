武漢肺炎》中國湖北今解封 徐正文現身籲儘速同意第3批包機
〔記者鍾麗華／台北報導〕中國湖北省從今天起，除武漢市以外地區恢復對外交通，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文今天表示，仍有152名台灣的幼童和學生，以及6名孕婦仍滯留湖北，呼籲政府儘速同意第三批包機，再接回400多人，「這樣一半以上的人都回來了」。他也強調，「大家都贊成先包機，再取消註記」。
第二批武漢包機接回361名台人，今天凌晨解禁，陸續離開隔離所，徐正文一早就在媒體群組貼出他們離開隔離所的照片與影片，而稍後他也接受媒體訪問，並同步在臉書開直播，呼籲政府接回還滯留湖北的台灣人。
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徐正文受訪說，據他所知，除武漢外，其他都解封了，陸續可以上班、工作，但學校還沒開課。而後援會統計，152名台灣的幼童跟學生仍滯留當地，其中有很多高三學生，他們恐怕錯過大學面試時間，也有大學生不能網路上課，另還有6名孕婦無法產檢，包括上次被請下包機、體溫37.1度的孕婦，「希望趕快讓他們回來」。
徐正文指出，衛福部長陳時中說要考量台灣防疫能量，行政院蘇貞昌則說，「包機比較安全」，而最近空出來400多位隔離房，希望在防疫能量允許下，這2天能允許再一趟包機，比照第二批包機模式，以2架班機，華航、東航各飛1班，可以接回400多人。
對於滯留湖北台人被註記管制，徐正文強調，被政府註記，「他們難過」，不過，對台灣防疫情況原先不了解，但看到義大利這麼嚴重，就能體會只是歐美疫情危險的地方回來的人沒被註記，他們卻被註記，感覺蠻無奈的，但大家都贊成先包機，再取消註記。
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