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標案未決標先招人惹質疑 高市府：廠商人力招募與市府何干？

有廠商欲投標高市工務局社群行銷，沒決標即預先招募人力、引發質疑。（記者王榮祥翻攝）

有廠商欲投標高市工務局社群行銷，沒決標即預先招募人力、引發質疑。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-25 10:16:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕Wecare高雄今指出，高市工務局社群招標案未決標即招募人力、決標後立即上工，且工作內容要求十八般武藝，薪資待遇卻僅有基本工資；高雄市政府澄清，該招募暗示廠商預先招募，不代表一定得標，且人力招募與市府何干？

Wecare高雄指出，自高市新聞局長鄭照新促成江韓會後，國民黨黨務機器和國瑜機器即合力動起來，再加上電競嘉年華、與黃明志合作MV等，利用市府資源帶動聲量、反罷韓，顯然是想拯救五月底遠見縣市長市政滿意度調查。

針對工務局社群行銷招標案引發議論，Wecare高雄質疑未決標即招募人力、決標後立即上工，且工作內容要求十八般武藝，薪資待遇卻僅有基本工資，凸顯市府與廠商微妙關係，並控訴韓國瑜疑似拿市府資源聘網軍、打空戰，還帶頭變相鼓勵青年低薪，要馬兒好又要馬兒不吃草，年輕人能不生氣嗎？

高市府說明，該人力招募並非市府招募，而是有投標廠商自行預先招募，不代表一定得標，未來任何廠商得標亦是透過法定程序，且是公開招標而非限制性招標，更尚未結標，該人力招募與市府何干？

市府呼籲原本抱持歧見的各界，這個時候應團結抗疫，站在高雄市民立場，共同度過抗疫與經濟等難關。

市府強調，政黨團結一致力挺高雄發展與防疫需求，是重視高雄城市行銷（黃明志）、產業發展（電競）、市民抗疫健康安全的實際展現，無論是朝野之間，或是政黨內部，這時候誰不放下歧見，團結把人民放第一位，都是無視高雄疫情與經濟挑戰的自私行為。

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