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海軍康定軍艦現身帛琉 109年敦睦遠航3軍艦拜訪亞太友邦

海軍109年敦睦遠航訓練支隊日前抵達友邦帛琉訪問，帛琉副總統Raynold Oilouch及我駐帛琉大使館周民淦大使到場歡迎，並在康定號軍艦前合影。（圖擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

海軍109年敦睦遠航訓練支隊日前抵達友邦帛琉訪問，帛琉副總統Raynold Oilouch及我駐帛琉大使館周民淦大使到場歡迎，並在康定號軍艦前合影。（圖擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

2020-03-25 10:08:05

〔記者羅添斌／台北報導〕由3艘軍艦組成的海軍109年敦睦遠航訓練支隊，在本月初啟航進行亞太友邦國家訪問，首站在帛琉受到帛琉人民及僑胞熱烈歡迎，受到帛琉港口條件限制，3艘軍艦無法全數駛進靠泊，由拉法葉軍艦「康定號」代表進港，並在「康定號」上升起兩國國旗，代表台帛邦誼深厚鞏固。

109年敦睦遠航訓練支隊，依慣例是由3艘軍艦組成，包括磐石號油彈補給艦丶拉法葉級飛彈巡防艦與成功級飛彈巡防艦各1艘，訓練支隊支隊長是由陳道輝少將擔任。由於受到疫情影響，海軍宣佈不會靠泊疫情嚴重國家，也改變了敦睦遠航計畫傳統上先在國內環島航訓丶再啟航出訪友邦的順序，今年是先出訪友邦，返國後再開始環島航訓並開放民眾參觀。

我國駐帛琉大使館昨晚在臉書專頁發佈敦睦訓練支隊到訪帛琉的訊息，帛琉副總統Raynold Oilouch及我駐帛琉大使館周民淦大使都到場歡迎我國海軍的到訪。

大使館表示，今年的海軍敦睦支隊於3月13日至15日完成訪問帛琉任務，再次展現了台灣和帛琉在海洋事務及軍事教育方面的友好互動合作。

在太平洋的艷陽下，這次活動從3月13日在Malakal港的官方歡迎儀式展開序幕，接著有雄赳赳、氣昂昂的軍威表演、悠揚的軍樂演奏，以及熱情如火的壘球友誼賽。而後在15日早晨，兩國國旗緩緩在拉法葉艦的甲板上升起後，支隊起錨，平安地航向下一個目的地。

駐帛琉大使館特別感謝鄉親好友踴躍參與本次活動，為我國敦睦支隊、海軍官校畢業生及首次自該校畢業的兩位帛琉學子Francis Tkel 及Shandle M. Techitong加油打氣，並見證台帛兄弟之邦的友好時刻。

109年海軍敦睦遠航訓練支隊支隊長陳道輝少將，致贈帛琉社區文化部部長Baklai Temengil-Chilton壘球球具。（圖擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

109年海軍敦睦遠航訓練支隊支隊長陳道輝少將，致贈帛琉社區文化部部長Baklai Temengil-Chilton壘球球具。（圖擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

在康定號軍艦上舉行兩國國旗升旗典禮。（圖擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

在康定號軍艦上舉行兩國國旗升旗典禮。（圖擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

結束訪問任務後，軍艦舷號1202的康定號軍艦駛離帛琉港口，在外海與另兩艘軍艦會合，依計畫駛往下一個友邦國家進行訪問。（圖擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

結束訪問任務後，軍艦舷號1202的康定號軍艦駛離帛琉港口，在外海與另兩艘軍艦會合，依計畫駛往下一個友邦國家進行訪問。（圖擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

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