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高市大專院校會議今舉行 韓國瑜：看到校長、發自內心景仰

高雄市長韓國瑜今主持大專院校會議。（記者王榮祥攝）

高雄市長韓國瑜今主持大專院校會議。（記者王榮祥攝）

2020-03-25 10:01:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市大專院校會議今在高雄市政府四維行政中心舉行，高雄市長韓國瑜開會前笑說以前看到校長會害怕，致詞時則指出從小時候到現在當市長，看到校長都是發自內心景仰，他強調市府很樂意跟大專院校當夥伴，攜手辦好教育。

正值武漢肺炎防疫期間，高市已禁戶外、室內大型活動，今日的大專院校會議由高市研考會主辦，與會人數約30幾位，多位校長與會。

韓國瑜說，希望透過大專院校會議，讓市府跟各位教育界先進，交換諸多寶貴經驗

市政府也希望盡最大力量，協助各學爭取資源強化國家競爭力、培植更多人才。

他表示，新冠疫情擴散之際，各校肩膀責任一定感覺非常重大，無論教學、考試、學生輔導、校務運作等，應該是隨時會面臨各種突發情況。

他特別感謝教育界辛苦，也要向所有教育工作者、校長、副校長、至上最高敬意，希望大家一起守護健康安全。

韓國瑜說明，今天會議規劃隨三樣報告，包括衛生局會報告高雄市防疫措施與校園配合事項，青年局報告大專院校合作平台，教育局報告滿天星計畫。

韓國瑜指出，有句話說時代考驗青年、青年創造時代，在座大專院校校長、副校長，真的可以說是引導下一代青年、灌溉著他們、孕育著他們，這是一個了不起的工作。

他笑說，從小讀書時看到校長，就是發自內心景仰，今天身為市長，看到各位校長在，還是發自內心的景仰，希望能與大家一起來攜手合作，市府這邊有任何可協助幫忙的，請校長千萬不要客氣。

韓國瑜說，市府非常樂意做各位的夥伴、各位的後盾、甚至開路急先鋒，只要能夠把教育工作辦好。

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