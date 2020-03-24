南市水利局長李賢義接台灣港務董座 黃偉哲：不捨與恭喜

台南市水利局長李賢義將於26日接任台灣港務公司董事長。（取自台南市水利局官網）

2020-03-24 23:56:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市水利局長李賢義將於26日接任台灣港務公司董事長，台南市長黃偉哲今（24）日晚證實表示，李局長表現優秀，因為中央借將而離開市府團隊，讓人覺得很不捨，但是他未來更上一層樓發揮長才，更要深深恭喜與祝福。

據了解，李賢義曾於上週接獲行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍徵詢，人事消息今天確定，之前沒有任何風聲走漏，其實頗讓市長黃偉哲與當事人感到「意外」。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，李賢義在水利局長任內表現優秀，積極任事帶領水利團隊做得很好，市府將少1位人才，當然令人感到不捨，但是他受中央欽點更上一層樓，貢獻發揮所長，未來不負國家所託重責大任，台南安平港發展也有賴港務公司重視協助，因此更要給予恭喜與祝福，至於南市水利局長懸缺，將暫由副局長代理。

李賢義說，今天接到蘇院長、林部長與黃市長告知這項消息，期許自己可以奉獻專業，在帶動港務公司發展上，包括橋樑水利工程、航管管理，以及人物力貨流貿易，全力以赴做得更好，而且港務公司朝多元化經營，值此武漢肺炎疫情衝擊下，希望在觀光旅遊上也有所協助。

原台灣港務公司董事長吳宗榮，也是前南市副市長吳宗榮於2018年9月上任，去年10月因發生南方澳跨港大橋斷裂嚴重事故，因而請辭下台後，由交通部次長黃玉霖代理至今，董事長懸缺近半年之久。

據了解，行政院長蘇貞昌擔任屏東縣長任內，李賢義時任屏東縣建設局土木課課長，交通部長林佳龍擔任台中市長時，李則是台中市政府副秘書長，曾與他們共事經歷因此獲得信任擢拔，未來接掌港務董事長職務，水利、工程與管理豐富經驗，將盤點港務公司現況加強改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法