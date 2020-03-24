為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

南市水利局長李賢義接台灣港務董座 黃偉哲：不捨與恭喜

台南市水利局長李賢義將於26日接任台灣港務公司董事長。（取自台南市水利局官網）

台南市水利局長李賢義將於26日接任台灣港務公司董事長。（取自台南市水利局官網）

2020-03-24 23:56:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市水利局長李賢義將於26日接任台灣港務公司董事長，台南市長黃偉哲今（24）日晚證實表示，李局長表現優秀，因為中央借將而離開市府團隊，讓人覺得很不捨，但是他未來更上一層樓發揮長才，更要深深恭喜與祝福。

據了解，李賢義曾於上週接獲行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍徵詢，人事消息今天確定，之前沒有任何風聲走漏，其實頗讓市長黃偉哲與當事人感到「意外」。

黃偉哲說，李賢義在水利局長任內表現優秀，積極任事帶領水利團隊做得很好，市府將少1位人才，當然令人感到不捨，但是他受中央欽點更上一層樓，貢獻發揮所長，未來不負國家所託重責大任，台南安平港發展也有賴港務公司重視協助，因此更要給予恭喜與祝福，至於南市水利局長懸缺，將暫由副局長代理。

李賢義說，今天接到蘇院長、林部長與黃市長告知這項消息，期許自己可以奉獻專業，在帶動港務公司發展上，包括橋樑水利工程、航管管理，以及人物力貨流貿易，全力以赴做得更好，而且港務公司朝多元化經營，值此武漢肺炎疫情衝擊下，希望在觀光旅遊上也有所協助。

原台灣港務公司董事長吳宗榮，也是前南市副市長吳宗榮於2018年9月上任，去年10月因發生南方澳跨港大橋斷裂嚴重事故，因而請辭下台後，由交通部次長黃玉霖代理至今，董事長懸缺近半年之久。

據了解，行政院長蘇貞昌擔任屏東縣長任內，李賢義時任屏東縣建設局土木課課長，交通部長林佳龍擔任台中市長時，李則是台中市政府副秘書長，曾與他們共事經歷因此獲得信任擢拔，未來接掌港務董事長職務，水利、工程與管理豐富經驗，將盤點港務公司現況加強改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
減少國際郵輪場站業者營運壓力 港務公司祭9個月全額場地租金補貼
2020-03-18 19:36

減少國際郵輪場站業者營運壓力 港務公司祭9個月全額場地租金補貼
約等於16個大安森林公園 高雄港洲際二期填海造陸完成
2020-03-06 17:07

約等於16個大安森林公園 高雄港洲際二期填海造陸完成
下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守

下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守
南方澳斷橋》再提懲處名單 港務公司：多位中高層主管
2019-11-19 10:34

南方澳斷橋》再提懲處名單 港務公司：多位中高層主管
亞洲最長跨港旋轉橋 港務公司：高雄大港橋明年2月對外開放
2019-11-11 12:07

亞洲最長跨港旋轉橋 港務公司：高雄大港橋明年2月對外開放
港務公司7年換7董座 工會：反對政治酬庸
2019-10-08 16:34

港務公司7年換7董座 工會：反對政治酬庸
7大國際商港攜手民間業者種電 年減碳達55座大安森林公園
2019-10-07 15:56

7大國際商港攜手民間業者種電 年減碳達55座大安森林公園
南方澳斷橋》港務公司挨轟 蘇貞昌：痛定思痛！不應再做政治上聯想
2019-10-04 10:06

南方澳斷橋》港務公司挨轟 蘇貞昌：痛定思痛！不應再做政治上聯想
政治今日熱門
2020-03-24 10:12

禁酬庸換4董座 蘇揆：汽車3天撞2次飛機、拉下來剛好而已 影片

2020-03-24 06:27

獨家》F-16V加入！「聯翔操演」拂曉出擊 全台震撼 影片

2020-03-24 12:25

台灣去年底示警人傳人風險 WHO僅電郵回應「收到了」

2020-03-24 18:30

武漢肺炎》政院公布紓困政策 綜所稅可緩繳 房貸再降1碼 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播