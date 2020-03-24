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武漢肺炎》租賃車爭取免牌照稅、汽燃費 交通部：已減徵50％

機場接送是租賃小客車主要的收入來源，司機們認為，在武漢肺炎疫情下收入銳減，盼能免除汽車使用牌照稅和汽車燃料使用費，也能展延貸款。圖為桃園機場入境旅客。（資料照，記者朱沛雄攝）

機場接送是租賃小客車主要的收入來源，司機們認為，在武漢肺炎疫情下收入銳減，盼能免除汽車使用牌照稅和汽車燃料使用費，也能展延貸款。圖為桃園機場入境旅客。（資料照，記者朱沛雄攝）

2020-03-24 21:06:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕「小客車租賃業從業人員自救會」明（25）日將赴交通部陳情，主張武漢肺炎疫情導致入出境旅客直線下滑，司機收入急遽下降，2月起幾乎完全斷炊，希望政府能免徵租賃車109年度牌照與燃料稅，並協助比照「小客車運輸業」車輛，也能本利展延6個月。交通部表示，今年小客車租賃業車輛的牌照稅與汽燃費已減徵50%，至於營業車輛融資貸款已談妥可展延3至6個月，但要由小客車租賃業與融資公司個別洽談。

全國合法租賃小客車約3萬9600輛，小客車租賃業從業人員簡稱靠行司機，通常要貸款自購車輛，登記於小客車租賃業者的名下，簽訂靠行服務契約書。自救會表示，武漢肺炎爆發後，出入境旅客直線下滑，供需嚴重失衡。

靠行司機不像大型租賃車行可出租車輛，主要收入是靠機場接送及包車（商務、旅遊），包車客源95%以上是國外客戶、旅客，至於台灣內需市場，像是公家單位、大型企業公司跟少部份團體用車，都不會找小規模車行，根本沒有生意可做。

自救會表示，很多司機都是自行找融資公司或私人銀行洽談購車貸款，大概自備款30%至50%，其餘分期3年至5年攤還；現在司機都在打零工維持基本生活開銷，實在無法再繳付貸款，希望政府能協助司機，讓車貸本利皆能展延6個月。

交通部表示，目前針對小客車租賃業的營業車輛融資貸款，已與負責融資的租賃公會開會討論，已談妥相關措施，包含融資貸款展延原則以3個月至6個月不等，但要由小客車租賃業與融資公司個別洽談；展延期間同意運輸業者每期缴交本息的30%至50%；融資貸款展延期間加計的展延利息，以不超過2%為原則，但若有新舊車承貸條件差異、個別信用等特殊因素，則尊重變方約定。

此外，汽車運輸業者與融資公司洽談融資貸款展延，可向交通部公路總局申請補貼展延期間的利息，但最高不逾中華郵政股份有限公司1年期定期儲金機動利率。

至於牌照稅與汽燃費，交通部表示，針對小客車租賃業已提供今年度費用減徵50%，後續會再多與小客車租賃業與駕駛溝通。

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