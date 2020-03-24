私訊曝光 苗栗國民黨議員挨批分化民進黨、時力

民進黨議員陳光軒在臉書PO出國民黨議員余文忠私訊談話，包括「別被『時力』利用」、「別親者痛 仇者快 時力爽」、「年青票被時力搶走著實可惜」等內容。（陳光軒提供）

2020-03-24 21:59:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會日前因文件調閱權鬧得不可開交，時代力量議員曾玟學更直接槓上議長鍾東錦，然而事件餘波未平，民進黨議員陳光軒今在臉書PO出國民黨議員余文忠私訊談話，包括「別被『時力』利用」、「別親者痛 仇者快 時力爽」、「年青票被時力搶走著實可惜」等內容，陳光軒不滿表示，此舉令人感覺是在挑釁，且在野議員保持良性競合，喊話議員應著重問政、別花心思分化、鬥爭。

依陳光軒助理所PO出的內容，身兼國民黨團副書記長的議員余文忠私訊給他說，「光軒是大家的好朋友，別被『時力』利用，『實力』才是強者，祝福光軒兄弟步步高升...別親者痛仇者快，時力爽，民進黨執政奪回戰場搶下『話語權』，媒體版面別總是站邊邊...年青票被時力搶走，著實可惜...」等。

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而此舉讓陳光軒十分不滿，認為挑釁意味濃厚、製造對立，私訊內容被公開後，余文忠隨後則在底下回應，「所以呢？接下來呢？日久見人心...」

身兼民進黨團總召的陳光軒說，若議員對任何議題有不同意見，可以黨為單位，透過黨團協商平台，而非私下傳訊、企圖分化，如此無助於苗栗議事、府會和諧；而自己與其他理念相近的在野議員，針對不同議題會相互合作，各自屬良性競爭，強調每位議員應專心問政，而別把心思放在分化對方、批鬥打壓上。

記者4度致電余文忠，皆未能聯繫上本人，尚無法取得其回應；但他在PO文底下另有針對去年底與陳光軒於議會內爆發肢體衝突之事道歉，表示事後已當面向陳光軒致歉，希望能「以和為貴」等。

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