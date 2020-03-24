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莫健向他示警「台灣有必要全面備戰」？ 王定宇批：是假的！

民進黨立委王定宇今（24）日在臉書發文指出，近日有媒體報導指稱美國在台協會理事主席（AIT）莫健（圖右）向他示警「台灣有必要全面備戰」，他對此報導痛批「假的！通通是假的！」（圖擷取自王定宇臉書）

民進黨立委王定宇今（24）日在臉書發文指出，近日有媒體報導指稱美國在台協會理事主席（AIT）莫健（圖右）向他示警「台灣有必要全面備戰」，他對此報導痛批「假的！通通是假的！」（圖擷取自王定宇臉書）

2020-03-24 19:24:13

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王定宇今（24）日在臉書發文指出，近日有媒體報導指稱「美國在台協會理事主席（AIT）莫健向他示警『台灣有必要全面備戰』」，讓他對此報導不滿痛批「假的！通通是假的！」

王定宇表示，最近某媒體報導，美國在台協會理事主席莫健之前來台，有跟他餐敘的新聞，但這則新聞並沒有採訪包括他等當事人，內容情節也並非正確，「真相是...莫健主席並無提出中共侵台的相關議題，我們與會者當然也就沒有任何搭腔或驚訝」。

王定宇說，餐敘中，大家交換了很多台美間議題，就是沒有某媒體所載的「向綠委提醒台灣有必要全面備戰...王定宇聽後顯然有點驚訝兩岸真的有可能發生戰爭嗎？」這段文字是不存在的虛擬。

王定宇指出，既沒有透露這段，他也無從驚訝起，至於到底談了什麼，他一句老話：「我是客人，不宜透露任何談話內容，只能說莫健此行對台美關係發展有正面幫助。」

王不滿地說，看到某些疑似共諜案涉案人，一直因為這則不存在的新聞而興奮、推理，「只能說不珍惜民主台灣而甘願擔任中共走狗者，腦袋應該都裝著高容量的土糠（肥料）！」

他也強調，他一直主張只有準備好的國家才能免於戰亂，只有強化國防才能維持和平，他也認為不管台灣是獨派執政或統派當家，中共只要有能力就會動手，根本不用驚訝！

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