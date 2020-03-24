駁蘇貞昌「汽車撞飛機三天兩次」 郭榮宗：桃勤不比同業多

針對行政院長駁蘇貞昌「汽車撞飛機、三天兩次」說法；桃勤前董事長郭榮宗（見圖）表示，桃勤不比同業多。（郭榮宗提供）

2020-03-24 17:38:07

［記者謝武雄／桃園報導］行政院長蘇貞昌今受訪時指出，針對外界關注國營事業人事案，其中一間公司不斷內亂，汽車還會撞到飛機，3天撞到2次，「把他拉下來也是剛好而已」；外界認為蘇貞昌指的就是桃勤公司前董事長郭榮宗；郭榮宗今表示，桃勤、長榮地勤去年同樣發生2起地安事件，但桃勤的業務量是長榮地勤的2倍多，這樣的數據「並不比同業多」。

郭榮宗說，針對蘇貞昌的說法，他必須提出澄清，否則對桃勤所有員工是非常不公平的；首先是他於去年一月到桃勤服務，去年桃勤創造有史以來最好的業績，税前純益比前年增11.6%，年終奬金3個月另加11萬獎金是歷年最高；去年10月工會幹部改選，85％理監事及勞工董事聯名支持他進行各項改革，公司員工團結一致，他並不曉得有什麼公司內亂。

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桃園機場的地勤業務，桃勤占近70%，長榮地勤占30%，去年剛好機場跑道整修，才會造成地安事件，事實上，桃勤、長榮地勤地安事件都是2件，桃勤並沒有比同業高。

郭榮宗也提到，去年遠東航空結束營業，桃勤公司努力爭取日本樂桃航空等廉價航空代理業務，順利接收遠東航空92名員工，無縫接軌完成任務。

最後，郭榮宗也以感概地說：「我深深體認國營事業的人事任免是行政院長的職權，但是一個位高權重的前輩，實在沒有理由用不實的數據來傷害自己的同志。」

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