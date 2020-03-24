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食安、金融弊案提早預警 吳玉琴推台灣廉政專法

民進黨立委吳玉琴（中）召開記者會，推動公益揭弊者保護法立法。（記者謝君臨攝）

民進黨立委吳玉琴（中）召開記者會，推動公益揭弊者保護法立法。（記者謝君臨攝）

2020-03-24 16:30:09

〔記者謝君臨／台北報導〕「公益揭弊者保護法」於第九屆立法院會期僅於委員會審竣，卻卡在協商程序，最終未能完成三讀，由於屆期不連續，只得砍掉重練；民進黨立委吳玉琴今天召開記者會，表示將重啟法令推動，並提出立法版本，納入證人保護法、外部揭弊機制確保不吃案、強化揭弊者保護等7大重點，力拚本會期三讀通過。

吳玉琴表示，公益揭弊不等於檢舉，針對政府、企業發現內部有不法，損及公眾利益的弊端，揭發者有遭受報復的風險，需要國家保護，包含美國、澳洲等國都有相關專法，聯合國於2003年也通過「反貪腐公約」，反觀國內法令雖有揭弊條文，但都散落在各法條，且僅概括性的描述，對公益揭弊者的保護不足。

吳玉琴說，她的立法版本約有20幾條條文，囊括7大重點，包括廣泛定義公、私機構內部揭弊者的身份；明確規定受理公益揭弊機關的任務；外部揭弊機制確保不吃案；延用證人保護法強化揭弊者人身安全保護；被揭弊者禁止不當措施並要負補償責任；建立公益通報者保護官制度；強化揭弊者保護。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，層出不窮的食安事件、金融掏空案，最早知道公司內部問題的人，卻礙於種種原因而不敢揭露，因此，公益揭弊者保護法要做到「三保」，包括揭弊者身份保密；工作權、勞動條件不得被不利對待的保護；政府對揭弊者行政與司法保護；讓公益揭弊可能，避免弊案發生。

中原大學生物科技學系、衛福部食安委員蔡敬民說，目前食安揭發案件，約有七八成是透過吹哨者而得知，從日本、美國乃至於我國的相關案例，均造成重大傷亡，若有吹哨者示警，這些重大事件即可提早阻止，不會變成大災難。

永豐金控公會理事長鍾馥吉表示，金融弊案基於專業知識是可以拒絕的，卻因層層壓力好像非做不可，獵雷艦案即為一例，許多金融界的高層都因此下台；吹哨者對於股東權益、金融秩序、社會安定有極大意義，但目前的保護相當薄弱，保障他們的工作權是第一要務，對被揭弊者的罰鍰、刑責則應加重，才有效果。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說，約十年前，有一波問題金融爆發，不只造成勞工大量失業，賠付的總額高達數百億甚至上千億，後來這些弊案結果還是全民買單、社會受害，公益揭弊者的吹哨制度在台灣確有立法的必要性。

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