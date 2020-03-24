憂立院成為破口 游錫堃：員工家人若自國外返台 應主動回報

游錫堃今接見中華民國全國商圈總會總會長胡神賀一行人。（記者吳書緯攝）

2020-03-24 15:58:11

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心評估這2週是關鍵期，立法院也新設立「電梯六宮格」等防疫措施全力防疫；立法院長游錫堃今受訪表示，擔憂立院成為防疫破口，全民都應配合中央流行疫情指揮中心，立法院也不例外，也請立院員工若有家人自國外返台，都應主動回報。

針對防堵武漢肺炎疫情加劇，立院秘書處昨已開會決定，會議室較大的財政委員會，人數限制在80人，其他一般的委員會50人，也請首長1人只帶1位幕僚，降低會議人數；同時為減少傳染風險，劃出格線控制每次使用電梯人數，也依大小分別畫出「九宮格」或「六宮格」。

請繼續往下閱讀...

游錫堃今接見中華民國全國商圈總會總會長胡神賀一行人前受訪，被問到立法院因為人來人往，是否擔心成為防疫破口？游錫堃表示「很擔憂啦」，而最新設立的電梯「六宮格」政策，就是希望搭乘電梯時人少一點，所以有人數限制。

游錫堃說，這2週是指揮中心最擔憂的時間，全民都應該配合，立法院也不例外，秘書長林志嘉也與指揮中心來聯繫，配合防疫政策，他提到林志嘉也有交代所屬立院同仁，如有家人自海外回國，都應該回報，希望全院上下包含委員都配合政策全力防疫。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

游錫堃今接見中華民國全國商圈總會總會長胡神賀一行人，接見前步入立院大會客室。（記者吳書緯攝）

立法院內院內電梯依大小分別劃設「九宮格」或「六宮格」，限制使用人數與在電梯內個人應站立的空間分配。（記者吳書緯攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法