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引莫健說法「兩岸衝突風險高」 吳斯懷質疑國軍後備戰力不足

立委吳斯懷今在立法院總質詢時引用美國在台協會（AIT）主席莫健說法表示「兩岸軍事衝突風險非常高」，並質疑台灣實施軍事替代役制度後，有後備戰力不足問題。（記者劉信德攝）

立委吳斯懷今在立法院總質詢時引用美國在台協會（AIT）主席莫健說法表示「兩岸軍事衝突風險非常高」，並質疑台灣實施軍事替代役制度後，有後備戰力不足問題。（記者劉信德攝）

2020-03-24 13:34:21

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷今天在立法院總質詢時引用美國在台協會（AIT）主席莫健說法表示「兩岸軍事衝突風險非常高」，並質疑台灣實施軍事替代役制度後，有後備戰力不足問題。國防部副部長張哲平回應，國防部持續檢討、修訂後備戰力訓練標準，常備兵役可以維持一定保家衛國的水準。

吳斯懷指出，國家安全是蔡總統、國防部最重視的一環，今年3月莫健在餐敘中告訴民進黨立委「兩岸軍事衝突風險升高」，要全面備戰，這是不爭的事實，也被媒體披露，且美軍去年10月做出的基本戰力評估，也提及我國軍虛有其表、無效戰力；吳斯懷說，他不完全認同美軍的評論，但軍事替代役在後備動員確實有問題，應該面對。

吳斯懷指出，過去養成一名全能戰鬥兵，需要駐地訓練、專精管道訓練、基地訓練、三軍聯合訓練，最後做實兵演練，但現在只有4個月替代役，且將成為後備軍人的主要來源，再者，美國、以色列、新加坡教召時間為18天至40天不等，台灣現行僅5至7天，未來若有新的武器、裝備，足以完成訓練媽？

張哲平回應說，針對現有數據，並未看到吳斯懷指稱的資料，但未來教召的射擊標準會從原來的12發提升到61發，及格成績也從3發提升為4發，「我認為我們軍事訓練的常備兵役可以維持一定保家衛國的水準。」

吳斯懷指出，4個月軍事替代役已經不是具備戰力的後備軍人，兵力精簡造成的常備部隊不足，是否應該增編後備部隊？後備部隊沒有母體單位，不能原兵歸原位，以及義務役中高級專長能力維持不易，這些都是實際的問題，若替代役比例逐漸升高，不具備戰力的比例就更高。

張哲平解釋，國防部曾探討後備戰力，針對後備組織整併、調整部隊類型、教召強度都有檢討評估，未來教召方式會修訂。在後備戰力部分，志願役會逐漸增加，並借重其長期服役、中高級專長維持防衛戰力需求，4個月軍事訓練役，則是運用其初級專長、一般守備的規劃。

吳斯懷最後說，我們跟美國關係非常好，是不爭的事實，但我們不能把命運寄託在別人的奧援上，或第三國的善意。蘇揆則點頭說「同意」。

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