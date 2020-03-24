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陳柏惟立院質詢拋邀港人當兵 蘇揆：要慎重

立法院會今進行施政總質詢，台灣基進立委陳柏惟質詢時語出驚人，建議在中國人取得台灣身分證前應給予考試，考試內容可包括「反滲透法」、自由民主體制等，此外他也建議政府可邀請香港人以來台當兵方式取得公民權，因為港人更年輕、更討厭中國，而且還可以增加台灣勞工人數。（資料照）

立法院會今進行施政總質詢，台灣基進立委陳柏惟質詢時語出驚人，建議在中國人取得台灣身分證前應給予考試，考試內容可包括「反滲透法」、自由民主體制等，此外他也建議政府可邀請香港人以來台當兵方式取得公民權，因為港人更年輕、更討厭中國，而且還可以增加台灣勞工人數。（資料照）

2020-03-24 12:57:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院會今進行施政總質詢，台灣基進立委陳柏惟質詢時語出驚人，建議在中國人取得台灣身分證前應給予考試，考試內容可包括「反滲透法」、自由民主體制等，此外他也建議政府可邀請香港人以來台當兵方式取得公民權，因為港人更年輕、更討厭中國，而且還可以增加台灣勞工人數。

對於陳柏惟的意見，陸委會主委陳明通答詢表示，尊重委員看法，但這要經過法律程序，若要立法，就是立法院的職權。行政院長蘇貞昌則說，香港爭取自由民主，我們是非常關心，但是否要讓香港人來台當兵，「這個我看可能要更慎重。」

陳柏惟質詢指出，政府應進一步強化台灣的防衛性民主，建議或可參考歐美民主國家的忠誠宣示機制，在中國人歸化取得台灣身分證前給予考試，內容可以考「反滲透法」、台灣與中國不同之處，或是考自由民主體制的內容等等。

其次，陳柏惟也提到，很多人在講「今日香港、明日台灣」，但聲援香港不應該只有嘴巴說說，實際上或許可以邀請香港人透過來台當兵取得公民權。他分析，這麼做有3個好處，第一是他們比較年輕，第二是他們比我更討厭中國，第三則是可以增加勞工的人數。

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