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武漢肺炎疫情升溫 高雄市暫緩里業務會報

武漢肺炎疫情升溫，高雄暫緩里業務會報。（記者陳文嬋翻攝）

武漢肺炎疫情升溫，高雄暫緩里業務會報。（記者陳文嬋翻攝）

2020-03-24 12:49:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕武漢肺炎疫情升溫，高雄市長韓國瑜多次與基層座談，議員質疑市長帶頭百人室內集會，擔心成為防疫破口，民政局今以基於防疫角度，宣布暫緩各區里業務會報，將待疫情趨緩後，再擇期舉辦。

高雄市長韓國瑜近期以關心疫情及聽取各區里意見為由，不斷在各區舉辦里業務會報，引發正反不同意見。

民進黨議員林智鴻表示，總統蔡英文公開呼籲近來是防疫關鍵期，他認為韓國瑜帶頭百人室內集會，表面上是聽取基層心聲，但主要目是透過場合宣揚政績，試圖挽救將被罷免的頹勢，但就怕成為防疫破口，韓國瑜應暫停基層座談，避免讓基層暴露在風險中。

市府民政局表示，市長韓國瑜非常重視各區里長的市政反映事項，並指示三位副市長安排出席各區的里業務會報，截至3月24日為止，已於新興、美濃、仁武、楠梓及大寮區等公所，舉辦12場里業務會報。

民政局說，除與各區的里長、市政顧問及婦參委員直接溝通互動式討論，以體察基層需求，市長更感謝里長們對登革熱及武漢肺炎疫情防治工作的付出，更希望里長配合政府防疫持續一起來努力。

民政局因應清明連假疫情高峰及居家檢疫人數激增，基於防疫角度，近期由民政局規劃各行政區里業務會報也將暫緩舉辦，將待疫情趨緩後，再擇期舉辦。

至於各區里長建議事項，已納入市府研考會線上即時服務系統，由市府追蹤列管各局處辦理情形，局長曹桓榮強調，在此防疫關鍵時刻，需要里長配合防疫，一起安定民心，守護家園。

武漢肺炎疫情升溫，高雄暫緩里業務會報。（記者陳文嬋翻攝）

武漢肺炎疫情升溫，高雄暫緩里業務會報。（記者陳文嬋翻攝）

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