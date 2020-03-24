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否認培養朱家軍角逐下屆主席 朱立倫：大家幫江啟臣

台北市議員徐巧芯所發起「日知學塾」今舉行上線記者會，並邀請國民黨前主席朱立倫到場支持。（圖由朱立倫辦公室提供）

台北市議員徐巧芯所發起「日知學塾」今舉行上線記者會，並邀請國民黨前主席朱立倫到場支持。（圖由朱立倫辦公室提供）

2020-03-24 12:49:18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員徐巧芯所發起「日知學塾」今舉行上線記者會，並邀請國民黨前主席朱立倫到場支持，媒體疑問是在培養「朱家軍」、布局2024國民黨主席選舉？朱回應，他要布局的話直接選就好了啊！他希望藍營有更多聲音、更多力量、更年經；大家幫國民黨主席江啟臣分進合擊。

朱立倫表示，國民黨藍營今天自我反省、自我檢討，應該多跟年輕人接觸，讓年輕人有機會，努力培育更多年輕人，不管是國民黨中央或各民代，大家支持日知協會，將來讓年輕人學習與實習的機會，相信對於江啟臣與黨中央也是很好的管道，本來就要分進合擊培養更多優秀年輕人。

被問到朱家軍陣容將更龐大？朱立倫回應，國民黨現在沒有分哪家軍，大家都屬於泛藍軍一起努力；很多人會說為何是日知學塾來辦青年陪訓，他可以預告很快還會有多個團體來辦這類活動，只是辦理方式不同，有的屬於政治工作者，有些是專業性質，還有多元發展方式，包括前行政院長江宜樺也在培育年輕人，這些都可彙整成更大力量。

外界質疑朱立倫辦此學院在培養朱家軍，朱回說，「我要布局的話，我就直接選就好了啊！」他希望藍營有更多聲音、更多力量、更年經，大家可更多元發展，不為個人，不要只為權位，3個月前至今他還是這角度。

被問到朱家軍陣容將更龐大？朱立倫回應，國民黨現在沒有分哪家軍，大家都屬於泛藍軍一起努力。（圖由朱立倫辦公室提供）

被問到朱家軍陣容將更龐大？朱立倫回應，國民黨現在沒有分哪家軍，大家都屬於泛藍軍一起努力。（圖由朱立倫辦公室提供）

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