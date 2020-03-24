武漢肺炎》時力提修法 避免防疫特別條例空白授權

時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智、陳椒華24日召開記者會，呼籲政府應修正防疫特別條例第7條，將限制人民自由的命令明文化，避免爭議。（記者羅沛德攝）

2020-03-24 12:11:18

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，政府為防疫所提出如禁出國等措施也引發外界對於法源依據的質疑。立院時代力量黨團今天提出武漢肺炎特別條例部分條文修正草案；黨團總召邱顯智表示，希望透過修法將授權指揮中心指揮官可實施必要之應變處置或措施加以「具體化」，避免日後防疫手段擴大發生紛爭，法律也要超前部署，達成法治國家最基本的要求。

時代力量黨團今召開記者會，宣布將提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案；邱顯智表示，鑑於現行特別條例立法密度不足，而有過於過度空白授權、未明示受人身自由限制之人民有請求法院救濟之權利等，因此提出修法來達到防疫要超前部署，法律也該超前部署的目標，明確各類情況，減少後續紛爭。

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原先防疫特別條例第7條僅為「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」根據時代力量黨團所提出的修法版本，正面表列4項應變處置或措施，包含：管制人民前往疫區或感染區、管制疫區或感染區人民工作或營業、限制或禁止疫區或感染區人民無正當理由離去其住居所、其他限制人民自由及權利之處置或措施，並明訂後3項的處置或措施之期間，不得超過14日，如有需要延長得報經行政院核定延長，每次以14日為限。

時力版本草案也新增第8條之1，明定人民受集中隔離、集中檢疫或其他限制人身自由之應變處置或措施者，其本人或他人得依提審法之規定聲請提審。

而草案在第9條之1也明定，外國人、台灣地區無戶籍國民、大陸地區人民、香港或澳門居民，於本條規定修正施行時合法停留或居留，且配偶、經註記之同性伴侶、父母或未成年子女在臺灣地區設有戶籍或合法居留者，得酌予延長停留或居留期間，不受入出國及移民法有關規定之限制。

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