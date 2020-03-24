質疑航空城開發計畫 賴香伶、邱顯智籲暫停

航空城反迫遷聯盟及民間團體於立法院召開記者會，時代力量立委邱顯智（左起）、人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立、民眾黨立委賴香伶等人出席，呼籲桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍應懸崖勒馬，主動補辦完整且妥善的環境影響評估。（記者羅沛德攝）

2020-03-24 11:10:29

〔記者吳書緯／台北報導〕爭議多年的桃園航空城計畫，預計在明天通過環評，並在4月發布土地徵收公告，民團今批評交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦已決定擱置開發案的各項爭議逕行開發，呼籲懸崖勒法；立院民眾黨團總召賴香伶與時力黨團總召邱顯智皆質疑民進黨政府在防疫當前關頭力推航空城計畫的必要性，忽視環評以及徵收正當性，應暫停計畫重新審視。

多個民團今天上午在立法院舉行「航空城環評、土徵問題總診斷」記者會，指出在開發前夕仍有五大爭議未解決，立院民眾黨團總召賴香伶、時力黨團總召邱顯智以及時力立委陳椒華皆到場；賴香伶表示，桃園航空城開發案歷經十多年的歷程，環評大會將在明天召開，大家心裡都很忐忑不安，她形容開發案就像是「輾壓式」的進程，漠視開發案對居民的社會影響評估。

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賴香伶批評，雖然航空城計畫是馬英九政府時代開始規劃，但現在民進黨執政也有其一致性，就是利用土地開發製造的假象榮景。

邱顯智指出，台灣透過區段徵收獨步全球，懂法律的人透過行政手段掠奪人民土地，立法方面又相當的落後，而守住最後一關的司法審查又完全的怠惰，行政法院根本就是行政處分一來就照單全收，然後判決人民敗訴，行政、立法與司法成為了一種掠奪人民土地的共業。

邱顯智表示，航空城開發案將會影響到上萬人，許多人將會被迫遷離開家園，希望民進黨政府能懸崖勒馬，讓當地居民有個生而為人最起碼的居住權尊嚴。

環境法律人協會專員徐孟平表示，民團認為航空城開發仍有五大爭議未解，第一，緊鄰第三跑道旁油庫的風險評估仍相當粗糙，缺乏風險評估的量化計算；第二，大量居民搬遷的社會經濟影響評估仍未完備；第三，重演國民黨執政時未環評先徵收的爭議，航空城計畫至少仍有5個開發行為尚未啟動環評；第四，土地徵收的公益性和必要性不足；第五，2018年突然被納入徵收的崙仔後鄰近聚落，機場公司至今無法對徵收合理性自圓其說。

台灣防災產業協會監事、交大土木系副教授單信瑜指出，桃園機場第三跑道的預定地距離中油沙崙油庫僅350公尺，但在4000頁的環評報告書中，油庫的風險評估僅草率帶過，機場公司辯解美國、日本與荷蘭都有機場與油庫距離150公尺到300公尺的距離，但刻意混淆這些油庫都是機場本身的油庫，與沙崙油庫的規模絕對無法相比。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立表示，桃園航空城的公義性跟必要性，到現在都沒有良好的說明與解決，在整個土地徵收迫遷問題，當地居民承擔有形與無形的傷害，有形的傷害是指房屋與土地都是以開發前的狀況作為估價基礎，而開發的財富卻是政府與投資者分享，根本是劫貧濟富。

黃嵩立說，無形的傷害指居民的生活形態和生活環境的破壞，對於社會脆弱群體而言，恐將帶來無法彌補的傷害。

政大地政系教授徐世榮痛批，區段徵收制度是法國19世紀所衍生的制度，是政府財政的不足而被創造出的制度，但德、法兩國都覺得這個嚴重侵害人權，所以在20世紀之後就廢止了，結果到了21世紀全球民主國家中，只有中華民國在台灣繼續使用。

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