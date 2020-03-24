湖北台人不能自由返台不公平？ 陳明通：武漢還是重災區

行政院長蘇貞昌（左）與陸委會主委陳明通（右）針對武漢包機事宜答覆委員提問。（記者劉信德攝）

2020-03-24 10:32:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院今繼續進行施政總質詢，國民黨立委李德維質詢時指出，目前歐美疫情更加嚴重，但在歐美的台灣人可以自由返台，境管局所註記的在湖北台灣人卻沒辦法，恐有失公平正義。對此陸委會主委陳明通強調，武漢還是重災區，至今並未解封，至於在其他城市的台灣人，還是可從上海、北京等4個航線回來，跟其他國家是一樣的。

李德維今質詢指出，武漢肺炎疫情瞬息萬變，在歐美疫情更加嚴重的現在，歐美台灣人可以自由返台，但是境管局所註記的在湖北台灣人卻沒辦法自由回來，「請問這要如何追求公平正義？註記政策會不會改變？」

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對此，陳明通指出，武漢是重災區，目前為止中國對於武漢城並沒有解封，情勢雖在控制當中，但還是要小心謹慎。至於在中國其他地方的人，我們還是有保留上海、北京、成都跟廈門4個航線讓他們回來，回來後要做居家檢疫14天，跟從其他地方回來並沒有不一樣。

對於李德維追問目前還有多少台人滯留湖北、武漢解封後會不會解除境管註記等，陳明通表示，從中方提供的資料來看，在前面2批、3架飛機回來後，大概還有700多人，未來是否解除註記要一步一步去看，也要看我們國內的能量、隔離設施等是不是足夠。

行政院長蘇貞昌答詢時也表示，因當初疫情就在武漢，指揮官才會根據專家意見，規定這些人回來一定要包機，「包機並不是要拒絕他們，而是在保護他們。」至於世界各國的部分，我方也都是隨著疫情變化而有各種應對政策，例如停掉哪些航班等。

蘇貞昌強調，防疫的第一波是防阻於國境之外，現在則已經進入如何圍堵及減災，目前為止大部分還是境外移入，可見國人同胞目前做得還很嚴謹，希望千萬不要有破口，也希望境外進入的同胞一定要遵照政府的規範。

另外，李德維也提到，台灣在SARS時曾購買50輛負壓隔離救護車，這次南韓也購買了146輛，但這次我們的特別預算卻完全沒有顧及這一塊，「政府是不是可以補救？」

內政部長徐國勇答詢表示，最主要是這個車子非常貴，雖然站在消防署的立場，當然願意編列這個預算去補助地方政府，但有一些專家指出，從SARS的經驗來看，沒有這個東西（負壓隔離車）一樣可以達到運送等各方面需求，會全力去支援其他各種防疫裝備，包含N95口罩、防護衣等。

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