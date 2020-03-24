獨家》F-16V加入！「聯翔操演」拂曉出擊 全台震撼

空軍花蓮基地F-16戰機清晨緊急升空，尾部噴發的橘紅色火焰相當醒目、震撼。（記者游太郎攝）

2020-03-24 06:27:11

〔記者游太郎／花蓮報導〕武漢肺炎肆虐全球，但中國仍不放棄武力擾台，國防部三月份特別因應實施「戰備月」演習，今天清晨5時30分，全台各基地如火如荼進行「聯翔操演」，空軍花蓮基地八架F-16戰機緊急升空，拂曉出擊的畫面相當震撼！

聯翔操演於全台各基地實施，各型戰機拂曉出擊。（記者游太郎攝）

因應中國在武漢肺炎期間仍不斷以海空武力騷擾，國防部因應日益升高的威脅，三月份實施有「小漢光」之稱的「戰備月」演練，三軍各部隊同步實施各項演習，規模雖然不及漢光演習，但實兵演練科目模擬實戰，相當逼真。

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今天清晨5時至上午8時，國防部下令實施全島「聯翔操演」，因應遭敵空襲後反擊等制敵相關作為，空軍花蓮基地八架F-16戰機在5時30分緊急升空，進行攔截等戰術演練，執行長時間、長距離等制空相關因應作為，拂曉出擊時戰機尾部噴發的橘紅色尾熖，在黑暗中顯得格外明亮。。

陳姓航迷指出，包括嘉義、新竹、清泉崗及台南等各基地，也同步操演，各型戰機在清晨緊急升空，包括嘉義甫完成換裝訓線的F-16V戰機也加入演練，全台各空域相當熱鬧。

國防部因應中國武力威脅，今天清晨五時至八時，同步於全國各空軍基地實兵演練，並結合三軍實施防空、制空等戰備應變作為，代號「聯翔操演」的這項演練，將全島陸、海、空三軍防空部隊納入，依據戰備計劃及歷年來漢光演習經驗，執行聯合防空、制空等戰備演練。

「聯翔操演」除了空軍飛行及三軍防空部隊外，海軍也出動各型艦在各海域部署，包括紀德級、成功級、康定級全面進行防空演練，陸軍各作戰區防空群及防空連，配合進駐各空軍基地外圍，協助進行基地防空作戰演練。

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