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首頁　>　政治

武漢肺炎》台美合作！媒體爆疫苗問世時間點

2020-03-24 00:53:42
台灣與美國已發表共同聲明，要針對武漢肺炎共同合作研發疫苗。疫苗示意圖，與新聞無關。（資料照）

台灣與美國已發表共同聲明，要針對武漢肺炎共同合作研發疫苗。疫苗示意圖，與新聞無關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與美國18日共同發表 「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，宣示將共同研發武和肺炎疫苗，疫苗預定問世的時間點也已經曝光，據報導，行政院副院長陳其邁指出，盼能趕在2020年冬天前完成。

外交部和美國在台協會（AIT） 已經共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，在平等互惠的原則下，台美雙方進一步強化諮商和合作的機制，分享防疫的措施，包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗和藥品的研發生產、追蹤接觸者的技術與科技、科學家與專家的知識交流及聯合會議、防疫醫療用品與設備的合作與交流。

媒體報導，行政院副院長陳其邁認為，疫苗可望在今年冬天之前研發出來。（資料照）

媒體報導，行政院副院長陳其邁認為，疫苗可望在今年冬天之前研發出來。（資料照）

根據《上報》報導，陳其邁指出，政府極盡所能在延遲武漢肺炎成為社區傳播局面，祭出的手段包括從疫情初期時的隔離、減少感染，直至目前實施的攔阻境外移入案件，政府期盼藉由「用時間換取空間」的方式，努力避免疫情擴散速度加快，等待相關藥物、疫苗誕生。

陳其邁指出，政府的防疫措施超前部署，推測台灣與美國之間的合作默契，雙方團隊都在全力爭取時間，可能有助於疫苗趕在今年冬天之前就問世。

知情人士透露，有鑑於美國研發的疫苗已開始進入臨床試驗，台灣未來會向美方爭取提供製造過程與配方等細節，就可讓台灣廠商生產，不用被動單方面向美國購買，而這也是為何陳其邁估計疫苗有望在冬天前完成研發的原因。

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