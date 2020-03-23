為40萬元「告好告滿」 法官刑、民事告了一圈
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園地院法官何宇宸被控押人取供、擔任配偶訴訟代理人，有違「法官倫理規範」，監察委員楊芳玲、高涌誠調查後今天通過彈劾，桃園地院先前已予以調整職務，轉至法院審查中心，桃院今天轉述何宇宸說法表示，尊重監察院的調查，屆時會到職務法庭陳述意見。
何宇宸被監察院彈劾，其中與一起房屋買賣糾紛有關，何與妻子於2011年間透過台灣房屋陳姓仲介購屋並向張姓屋主議價，事後他質疑仲介以話術刻意哄抬屋價，讓他付出830萬元買屋，屋主其實僅實拿790萬元，何除了對陳姓仲介提出刑事詐欺、民事返還不當得利之訴，之後還以自訴方式對張姓屋主及另名房仲提出刑事偽造文書告訴，最後雙方以和解收場。
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何與妻子因購屋糾紛對陳姓房仲提告刑事詐欺、民事返還不當得利之訴，何主張2011年11月間透過陳姓房仲向張姓屋主的代理人議價，因房仲告知曾有買家出價830萬元被拒，他才同意授權以830萬元斡旋並成交，但他發現張姓屋主僅實拿790萬元，也沒有人出過830萬的價碼，若是加上約定的4%報酬，屋價也應該只有821萬餘元，認為陳姓仲介是用話術使他陷於錯誤。
不過，桃園地檢署檢察官傳喚陳姓房仲、張姓屋主及另名蔡姓房仲出庭，張姓屋主證稱，當初是以888萬元委託房仲賣屋，後因市場條件沒那麼好，同意改以實拿金額780到790萬元出售，加上相關稅金約10萬元，大概就是790到800萬元，過去也有很多買家出價，他確實因價格不滿意而拒絕；陳姓房仲則強調，他只是依據賣家的底價推估價格並給買家建議而已。
檢方認為陳姓房仲行為並不構成詐欺，予以不起訴處分；但何不服向高檢署提出聲請再議又被駁回，他仍不死心改向桃園地院提起聲請交付審判，法官同樣裁定駁回。
雙方在桃園簡易庭進行民事返還不當得利之訴時，何另以張姓屋主、蔡姓房仲當初約定以888萬元委託出售房地的契約，根本是不實的內容為由，另對兩人提出刑事偽造文書告訴，並以此向法院聲請在刑事訴訟終結前暫停審判，法院也裁准停審，後台灣房屋提起抗告成功，全案持續審理，直到2016年雙方才以和解收場。
陳姓房仲得知彈劾案後雖然訝異，但全案已和解且歷時多年，他表示，當初均由公司法務協助出庭，他並不是那麼了解整個訴訟過程。