紀念228嘉義車站前遭槍決菁英 民間團體獻花追思

嘉義市桃山人文館快樂公民學苑等單位，今天在嘉義車站前舉行２２８事件７３週年紀念活動。（記者王善嬿攝）

2020-03-23 13:26:25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市桃山人文館快樂公民學苑、嘉義市小英之友會及台灣基進嘉義黨部，今天在嘉義車站前，舉辦228事件73週年追思活動，台灣基進黨主席陳奕齊也到場追思，他說，228不只發生在2月，3月還持續進行包括清鄉運動、大屠殺地方仕紳，也因為如此，讓台灣人從對祖國、中國的錯誤想像中覺醒，發現遠離中國才能永保安康，未來各縣市應串聯在3月舉辦追思活動，讓年輕世代傳承前輩的精神、了解228的意義。

嘉義市小英之友會總會長黃淑英說，蔡英文政府推動轉型正義，就是要揭發許多歷史真相，保有台灣人呼吸、行動跟言論的自由，並提醒大家要記得真相、台灣的價值。

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桃山人文館快樂公民學苑創辦人林瑞霞表示，228事件造成更多人民哀痛及苦難，是3月8日21師登陸後，從3月延續到清鄉運動，嘉義的菁英包括陳澄波、警察陳榮貌等，台灣人應追思三月的大屠殺；促進轉型正義委員會正推動「不義遺址現場」，嘉義擬提報嘉義車站前，希望能設立解說牌、讓年輕世代了解歷史。

活動今吸引40多名民眾參加，眾人進行默哀並高唱「台灣」歌曲後，一一上前在象徵228受難者的立牌前獻花，過程肅穆莊嚴。

桃山人文館在4月5日下午2點半舉行「自由飛」映後座談，及5月19日晚間7點半「台灣解嚴迷思之從積非成奴談起」座談。

民眾獻花追思。（記者王善嬿）

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