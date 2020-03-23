法官為40萬告好告滿 監委批：官府欺壓平民莫此為甚

監委楊芳玲（左）、高涌誠（右）。（記者謝君臨攝）

2020-03-23 13:14:09

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院繼月初彈劾法官吳振富、郭玉林後，今天再彈劾桃園地院法官何宇宸；監委高涌誠指出，何為了房屋買賣糾紛的40萬個人利益，刑事、民事案件告好告滿，民事訴訟竟開了10次簡易庭，耗時2年，刑事部分明知告不成，仍以刑逼民，對方首次開庭請假未到竟遭法官拘提；高痛批，官府利用權勢欺壓平民，莫此為甚；監院以13：0的票數，通過彈劾何宇宸，移送司法院職務法庭審理。

監委楊芳玲、高涌誠上午召開記者會，說明監院彈劾何宇宸的調查結果；就其職務上違失，監委直言，何於審理案件時，有公開不利於被告之心證、以交保和威脅押人方式取供；而在非職務部分，何與配偶因房屋買賣糾紛，何竟擔任配偶的訴訟代理人，且造成利用法官身分施壓，並影響法院偏袒自己人的印象。

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高涌誠表示，本月份監院已彈劾第3名法官，除何宇宸之外，還包括新竹地院法官吳振富及台東地院法官郭玉林，看來司法院有機制處理法官違失，但事實上卻不是，令人痛心；高說，吳振富、郭玉林的行為雖不當，但並未損及民眾權益，相較之下，何宇宸為了40萬元個人利益，已造成民眾對司法的不信任。

高涌誠指出，何宇宸與配偶因房屋買賣糾紛興訟，承審法院就是何服務的桃園地院；民事部分，簡易庭竟開了10次，一拖就是2年，最後和解，何拿回40萬元，但期間何明知刑事構成要件不符，仍提告詐欺，企圖以刑逼民，而在二審首次開庭時，對方請假未到竟遭拘提；高痛批，不論民事、刑事訴訟，均不符比例原則，但約詢2案承審法官，都是回稱「依法處理」。

高涌誠說，何宇宸的作為，客觀上已造成民眾認為他以刑逼民、利用法官身分施壓，並影響法院偏袒自己人之印象；高批評：「官府利用權勢欺壓平民，這個案子就是這樣子」；並舉電影「少年足球」經典台詞，「球證、旁證，都是我的人，你們怎麼跟我鬥，老百姓怎麼相信你桃園地院？」。

高涌誠表示，司法院移送時，僅針對何宇宸押人取供、擔任配偶律師，或許司法院覺得何的過錯到此為止，但上述部分是司法院看不到的，和解沒有判決，再加上保密條款，沒有人看得到，回到司法權和監察權的爭議，司法院常說「你們監院不能調我們的案子，不這樣調看得出來嗎？」

高涌誠說，法官的權益受損，憲法保障他的訴訟權，但要怎麼告，司法院應做出整套思考，例如提告必須委任律師，且不能在自己服務的法院；高強調，不請律師又在自己服務的法院告，受理法官的壓力多大，可想而知；本案雖無法彈劾承審何宇宸買屋糾紛的承審法官，但會要求司法院進行職務監督。

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