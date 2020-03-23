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韓國瑜沒出席國民黨研討會 鄭照新：忙著防疫

高市新聞局鄭照新說明對國民黨研討會的看法。（記者王榮祥攝）

高市新聞局鄭照新說明對國民黨研討會的看法。（記者王榮祥攝）

2020-03-23 12:55:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席江啟臣邀15位黨籍縣市長，今在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，卻僅台東縣長饒慶鈴承諾出席，遭質疑號召力不及格？高市新聞局長鄭照新對此指出，研討會有邀請縣市首長，但也強調防疫當下地方政府十分忙碌，派代表即可。

國民黨主席江啟臣邀15位黨籍縣市長參與舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，卻僅台東縣長饒慶鈴承諾出席、引發議論；國民黨文傳會昨澄清，是邀請15縣市代表出席聽取地方意見，並沒要求首長親自出席。

高市新聞局長鄭照新今說明，黨中央舉辦研討會，禮貌上一定邀請地方縣市首長，但是也有特別強調，因為防疫當下、能理解各縣市政府十分忙碌，所以派代表即可。

鄭照新強調，重要的是國民黨15個執政縣市能建立一個所謂防疫平臺，各執政縣市在防疫措施上面有特別做的好，其他的執政縣市可以來個比照、學習，所以非常感謝黨中央、或者說智庫建立這樣的平臺。

他認為，這樣的研討對於未來防疫當下，能夠去及時參酌其他執政縣市相關措施，都是非常有幫助，非常支持這樣子的研討會。

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