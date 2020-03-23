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管碧玲批「佛系法官」漠視公益 要黨產會硬起來

立法院內政委員會今日邀行政院黨產會報告不當黨產調查、處理及追徵情形，行政院黨產會主委林峯正表示，目前有50案正在行政法院訴訟，其中有3件是申請釋憲，要呼籲大法官盡快給我們一個答案。（記者陳鈺馥攝）

立法院內政委員會今日邀行政院黨產會報告不當黨產調查、處理及追徵情形，行政院黨產會主委林峯正表示，目前有50案正在行政法院訴訟，其中有3件是申請釋憲，要呼籲大法官盡快給我們一個答案。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-23 12:51:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日邀行政院黨產會報告不當黨產調查、處理及追徵情形，行政院黨產會主委林峯正表示，目前有50案正在行政法院訴訟，其中有3件是申請釋憲，要呼籲大法官盡快給我們一個答案。

民進黨立委管碧玲質疑，許多黨產案件被法院停止執行，與停止執行相關法律是「行政程序法」，法律條文是有但書的，「但公益有重大影響者不在此限」，亦即有公益有關的不需停止執行。

管碧玲痛批，這些法官是誰啊？居然認為黨產案件與公益無關，這是「佛系法官」是不是！如果跟公益無關，那黨產會要不要裁撤。林峯正表示，德國不當黨產案件到法院後，德國法院認為這與社會重大公益有關，都判定不當黨產應該收回。

管碧玲呼籲，這是社會重大公益，這是台灣人民期待多久的事，主委應該硬起來向法官喊話，去申請撤銷停止執行之處分。林峯正回應，有去申請再審、審請撤銷停止執行裁定，目前還在處理中。

管批評，無法接受黨產會成立4年，法院完全漠視社會公益，大法官對於釋憲案一再拖延，只會打擊政府威信，主委應該要硬起來扮黑臉，「你不扮黑臉，難道要讓蔡英文總統辦黑臉嗎」，這些法官還在佛系什麼，黨產會要站出來向社會說明；林峯正呼籲，希望大法官盡快給我們一個答案。

民進黨立委黃世杰質詢問及，關於法院「停止執行」的裁定，對不當黨產收回有無造成影響？林峯正表示，行政法院居然說金額很龐大，國家會賠不起，還說轉型正義慢一點沒關係，這些當然我們不能同意。

林峯正指出，除中影案例外，凍結財產部分都還是凍結，法院認為凍結會影響中影營運，對於這個裁定，黨產會正申請再審中。

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