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基層聲音多 江啟臣：將與黨團三長約吳斯懷懇談

國民黨主席江啟臣23日召開「共渡疫情，國土安居」研討會，邀請國民黨執政的15縣市，討論紓困條例與國土計畫法。（記者羅沛德攝）

國民黨主席江啟臣23日召開「共渡疫情，國土安居」研討會，邀請國民黨執政的15縣市，討論紓困條例與國土計畫法。（記者羅沛德攝）

2020-03-23 11:43:04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢，稱共機繞台在法理上不算挑釁，引發爭議，國民黨主席江啟臣表示，基層的確很多聲音，最關心黨的形象，所有立委都必須謹言慎行，他會跟黨團三長約吳斯懷懇談，不分區立委提名、評鑑制度也會放在接下來黨務改革討論。

江啟臣今出席國民黨智庫舉辦的「共渡疫情國土安居」研討會，對於吳斯懷的質詢惹議，江會前受訪表示，在報導第一時間出來後，黨中央已經發表黨中央的立場，不樂見任何破壞台海安定的行為。

江啟臣強調，在防疫當下任何的這樣的舉動，都不是現階段人民樂見，只會徒增兩岸的對立、人民的反感，呼籲共軍應要有所克制，兩岸需要對話，不是對立與激化。

江啟臣表示，不分區立委議題從當初提名到現在都很多人關心，他將會跟黨團三長約吳斯懷懇談，「黨內彼此溝通是必要的」﹔接下來在制度面上，在不分區立委提名作業、在立院表現的相關評鑑制度，應該一體設計，在黨務改革討論。

江啟臣也坦言，基層的確有很多聲音，基層最關心的就是黨的形象，希望所有黨內從政同志，包括立委都必須謹言慎行，最重要的是言行都必須要為人民、為民意所期待，國民黨既然要接地氣，所有發言、質詢、提案都應該站在人民這邊。

江啟臣說，「我們最不想看到的是我們民調下跌」，所有黨員先進、從政同志、民代，大家好好反應，只要反映民意跟民意站在一起，為人民發聲，相信國民黨的民調會上升。

國民黨主席江啟臣23日召開「共渡疫情，國土安居」研討會，邀請國民黨執政的15縣市，討論紓困條例與國土計畫法。（記者羅沛德攝）

國民黨主席江啟臣23日召開「共渡疫情，國土安居」研討會，邀請國民黨執政的15縣市，討論紓困條例與國土計畫法。（記者羅沛德攝）

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