武漢肺炎》臨檢親自來 侯友宜進KTV耳提面命：不要趴趴走

新北市長侯友宜（中）、內政部次長陳宗彥（右二）向業者了解民間防疫措施，也給出相關建議。右為警政署長陳嘉欽。（記者徐聖倫攝）

2020-03-23 00:18:44

［記者徐聖倫／新北報導］鑒於武漢肺炎疫情持續延燒，新北市長侯友宜今晚間10時率市府團隊，針對板橋區各大KTV進行聯合稽查。侯友宜說，民眾盡量不要在不通風場域聚會，以免群聚感染，新北市公有封閉型場館目前均已暫停開放，在武漢肺炎期間，也呼籲私人場館盡量配合防疫政策，民眾也盡量避免「趴趴走」。

內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽今晚間9時先至板橋警分局進行聯合勤教，期間陳家欽除強調妥善利用M-Police查詢民眾身分，有異狀務必通知衛生單位，加強查察力道。另陳宗彥也多次提及同仁執勤辛勞，希望同仁在值勤時，務必注意自身安全。

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侯友宜在晚間10時會同陳宗彥、陳家欽，以及市府各級單位，一同至板橋府中商圈的2家大型連鎖KTV進行稽查，侯友宜親自走進包廂內向民眾宣導，強調疫情期間，非必要不要到處「趴趴走」，也關心民眾有沒有攜帶口罩。

侯友宜另針對業者進行溝通，除了要積極量體溫、酒精乾洗手外的必要措施，在KTV包廂這樣的密閉空間，能夠宣導民眾聚會時不要離太近，以1公尺距離為佳，最好是業者能夠做人潮控管，以免不必要的群聚感染，希望在這段期間，公家、民間都能夠共體時艱。

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新北市長侯友宜（前排右）親自走進包廂內向民眾宣導防疫觀念。（記者徐聖倫攝）

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