武漢肺炎》造謠？警方火速傳喚 李來希怒嗆王定宇：等著看！

李來希認為，自己貼出的照片是各媒體都有報導的新聞事件，並無造謠情事。（資料照）

2020-03-22 22:12:16

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會榮譽理事長李來希近期頻繁在臉書批評政府「口罩實名制2.0」政策，他昨（22）日使用1張違規停車導致車禍的新聞照片，聲稱「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」被立委王定宇砲轟，李來希表示，刑事局的傳喚通知書已經火速送達，還向王定宇嗆聲「等著看」！

李來希今（22日）晚在臉書表示，他在臉書貼出的照片是1名67歲婦人為了買口罩，騎車出門卻遭後車碾斃，而這起事件是引述自各大報系報導，有紙本有電子報報導，網路上google一下都有，李來希在貼文中附上2張他認為足以做為證據的截圖來佐證。

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李來希提到，王定宇要求刑事警察局對此法辦，是因爲口罩供需失衡，民眾排隊買不到，民怨沸騰，李來希貼文請大家貼出各地大擺長龍買不到口罩的照片，才會惹事上身，「製造寒蟬效應，我看就免了吧！」

李來希強調，過去曾被王定宇檢舉妨害立法委員執行職務，指控李來希毆打立委，據李稱，當時檢方認為，李來希尚在言論自由保護範疇內，也沒有足夠證據顯示有動手打人，因此做出不起訴處分，李質疑王定宇現在為了捍衛政權故技重演，「我們就等著看吧！」

李來希也諷刺，此案傳訊效率驚人，警方晚上突然間登門送達傳喚通知書，已當面拒絕傳喚，要求刑事警察局聲請法院傳喚通知再來，並書明於傳喚通知書回執聯上。

李來希臉書全文

李來希貼出刑事局送達的傳喚通知書，並表明已當面拒絕傳喚。（圖取自李來希臉書）

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