排隊買口罩被輾斃？李來希涉混淆視聽 刑事局要查辦

李來希發表「排隊買口罩被輾斃」假訊息涉混淆視聽，刑事局警方要查辦。（記者姚岳宏翻攝）

2020-03-22 20:59:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕全國公務人員協會榮譽理事長李來希近來常對台灣口罩政策發表獨特看法，沒想到他昨天竟用了一張新竹市違規停車導致車禍的新聞照片，誣指「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」意圖混淆防疫視聽，刑事局接獲報案後認定屬假訊息，已發出通知書要求李來希今晚到案說明，但據悉，李來希已向警方表示「只會接受法院的傳喚」，雙方正交涉中。

立委王定宇也在臉書粉專發文抨擊李來希，表示台灣口罩政策獲得全球稱讚，但李來希為了扯政府後腿，竟用新竹併排停車車禍造謠是排隊領口罩車禍，「這樣的造謠已經違犯傳染病防治法、特別條例、刑法，檢警調應立即法辦這位社會的亂源！」

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李來希昨在臉書發文，批評台灣出現口罩排隊奇觀，還要週週送10萬個口罩給米（美）國，表示米國人口有三億多，10萬個口罩杯水車薪、塞牙縫都不夠，只能用來做關係，但10萬個口罩對台灣來說，則代表每週有三萬三千三百三十三個人，排隊買不到口罩配額！他在該文回覆中，PO出照片並嘆說「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」

經查證，李來希所用新聞照片，是新竹市1名67歲婦人本月13日騎機車行經民生路時發生車禍，當時由於小貨車併排停車擋住去路，女騎士繞過違停車輛，卻遭後方的貨車追撞輾過，當場爆頭慘死；警方指出，婦人並非排隊買口罩才被輾斃，認為李來希言論屬假訊息，將依違反社維法裁罰。

刑事局晚間表示，本案係報案受理，經偵查第三大隊聯繫李來希提出新聞來源，李來希表示他只會接受法院的傳喚。刑事局調查發現，李來希所陳述內容確與實際情況有別，日內將通知到案說明。

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