為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

我助尼加拉瓜抗疫 當地採購援贈醫護近3萬口罩

台灣駐尼加拉瓜大使吳進木（右）18日代表我國向尼加拉瓜衛生部捐贈從當地採買的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣。（取自尼加拉瓜大使館網站）

台灣駐尼加拉瓜大使吳進木（右）18日代表我國向尼加拉瓜衛生部捐贈從當地採買的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣。（取自尼加拉瓜大使館網站）

2020-03-22 19:49:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣駐尼加拉瓜大使吳進木從當地採買的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣，18日代表我國捐贈尼加拉瓜衛生部。尼國衛生部次長貝德塔（Enrique Beteta）代表受贈，並表示感謝「兄弟台灣」的支援、強化尼國的防疫工作。

我駐尼加拉瓜大使館當地時間3月18日，由大使吳進木代表中華民國（台灣）政府，在尼國衛生部總部向衛生部次長貝德塔博士捐贈29400片口罩，以支持尼國政府對新型冠狀病毒（COVID-19）的預防工作。

貝德塔博士說，COVID-19正在全世界蔓延，並肯定台灣防治此致命病毒的工作非常成功，是全世界的榜樣。貝德塔博士並感謝台灣捐贈的口罩，強化了尼國至關重要的預防工作，他代表尼加拉瓜人民和政府感謝「兄弟台灣」的支援。

吳進木則說，此項捐贈是台灣人民和政府對尼加拉瓜的愛與支援，這將有助於保護醫衛人員的生命，這也是尼加拉瓜人民的第一道防線。吳進木也說明，此次捐贈包括尼加拉瓜製作的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣。他並強調，台灣在第一時間就與尼加拉瓜分享台灣預防和控制COVID-19的經驗。

外交部副發言人崔靜麟今說明，台灣為展現「Taiwan Can Help!」人道援助精神，第一時間馳援友邦防疫所需，各大使館與駐在國政府研議在既有合作架構下具體實踐「防疫外交」，作法如在可行範圍內購贈防疫物質；視訊會議或當地技術團人員講習，提供防疫經驗與技術；以及在台灣代為訓練友邦醫療人員等；當地僑界也慷慨解囊，協助齊力對抗疫情。

外交部重申，在政府與人民齊心對抗病毒之際，第一線醫護人員及國人的需求永遠最優先。任何對友邦或友好國家的人道援助，都是經過審慎評估後量力而為，請國人放心。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

台灣駐尼加拉瓜大使吳進木18日代表我國向尼加拉瓜衛生部捐贈從當地採買的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣。（取自尼加拉瓜大使館網站）

台灣駐尼加拉瓜大使吳進木18日代表我國向尼加拉瓜衛生部捐贈從當地採買的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣。（取自尼加拉瓜大使館網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球突破31萬！累計311840例確診 死亡13186例（不斷更新）
2020-03-22 20:07

武漢肺炎》全球突破31萬！累計311840例確診 死亡13186例（不斷更新）
謠言終結站》網傳台灣出口援贈巴拉圭口罩 外交部駁斥並移請偵辦
2020-03-21 12:38

謠言終結站》網傳台灣出口援贈巴拉圭口罩 外交部駁斥並移請偵辦
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
台灣每週提供美國10萬枚口罩 中國火大：仇中媚美
2020-03-19 17:48

台灣每週提供美國10萬枚口罩 中國火大：仇中媚美
武漢肺炎》外館協調成功！ 摩洛哥團70多人已離境 40餘人今離開
2020-03-19 12:15

武漢肺炎》外館協調成功！ 摩洛哥團70多人已離境 40餘人今離開
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
晉見蔡英文總統 尼加拉瓜外長︰持續在國際組織上支持台灣
2020-02-27 13:21

晉見蔡英文總統 尼加拉瓜外長︰持續在國際組織上支持台灣
政治今日熱門
2020-03-21 22:33

新華社批陳建仁造謠 總統府反擊要中國公布病毒檢驗實況

2020-03-21 21:25

「賴桑」砸數億買10座山就為了種樹 網淚喊：真偉人！

2020-03-22 00:06

質詢台一席話讓玻璃心碎 中國網民抓狂：活捉王定宇！

2020-03-22 12:24

陸軍關指部6軍官赴酒店尋歡 六軍團︰重懲、列汰除對象

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播