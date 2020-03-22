我助尼加拉瓜抗疫 當地採購援贈醫護近3萬口罩

台灣駐尼加拉瓜大使吳進木（右）18日代表我國向尼加拉瓜衛生部捐贈從當地採買的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣。（取自尼加拉瓜大使館網站）

2020-03-22 19:49:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣駐尼加拉瓜大使吳進木從當地採買的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣，18日代表我國捐贈尼加拉瓜衛生部。尼國衛生部次長貝德塔（Enrique Beteta）代表受贈，並表示感謝「兄弟台灣」的支援、強化尼國的防疫工作。

我駐尼加拉瓜大使館當地時間3月18日，由大使吳進木代表中華民國（台灣）政府，在尼國衛生部總部向衛生部次長貝德塔博士捐贈29400片口罩，以支持尼國政府對新型冠狀病毒（COVID-19）的預防工作。

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貝德塔博士說，COVID-19正在全世界蔓延，並肯定台灣防治此致命病毒的工作非常成功，是全世界的榜樣。貝德塔博士並感謝台灣捐贈的口罩，強化了尼國至關重要的預防工作，他代表尼加拉瓜人民和政府感謝「兄弟台灣」的支援。

吳進木則說，此項捐贈是台灣人民和政府對尼加拉瓜的愛與支援，這將有助於保護醫衛人員的生命，這也是尼加拉瓜人民的第一道防線。吳進木也說明，此次捐贈包括尼加拉瓜製作的29400片口罩、10萬只防護鞋套和6667件防護衣。他並強調，台灣在第一時間就與尼加拉瓜分享台灣預防和控制COVID-19的經驗。

外交部副發言人崔靜麟今說明，台灣為展現「Taiwan Can Help!」人道援助精神，第一時間馳援友邦防疫所需，各大使館與駐在國政府研議在既有合作架構下具體實踐「防疫外交」，作法如在可行範圍內購贈防疫物質；視訊會議或當地技術團人員講習，提供防疫經驗與技術；以及在台灣代為訓練友邦醫療人員等；當地僑界也慷慨解囊，協助齊力對抗疫情。

外交部重申，在政府與人民齊心對抗病毒之際，第一線醫護人員及國人的需求永遠最優先。任何對友邦或友好國家的人道援助，都是經過審慎評估後量力而為，請國人放心。

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