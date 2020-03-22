國民黨頭城鎮長神隱2週 鎮公所：因病住院

頭城鎮長曹乾舜請假2週，鎮公所主秘陳國義證實是因病住院。（資料照片）

2020-03-22 14:29:25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕頭城鎮長曹乾舜今年1月中旬交保獲釋，17日恢復鎮長職務，但近日傳出曹乾舜身體不佳，一度入住加護病房急救，已有兩週未到鎮公所上班，記者致電曹乾舜手機未接，頭城鎮公所主秘陳國義證實，曹乾舜因病住院，上班時間需視身體狀況而定。

曹乾舜被檢舉洩漏工程底標以及涉嫌收受廠商回扣，廉政署獲報後指揮偵辦，去年11月28日，檢調再度約談曹乾舜後，29日凌晨向新北地院聲押獲准，鎮長一職則由宜蘭縣政府指派參議呂莉莉代理。

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今年1月15日，收押1個半月的曹乾舜順利獲釋，當晚低調現身鎮公所尾牙宴，17日向縣府申請恢復職務，獲釋後的曹乾舜體型明顯消瘦，體態與收押前差異相當大。

不過，最近地方傳曹乾舜因身體欠佳，3月中旬突然入住醫院，且一度入住加護病房，經急救後才好轉，目前已轉入普通病房治療；據悉曹是因為腸胃問題住院，但記者致電曹乾舜，手機未順利接通，未取得曹說法。

曹乾舜從政超過20年，曾任4屆鎮民代表、3屆縣議員，是地方政壇老將；原屬國民黨籍的他，上屆鎮長選舉違紀參選，被黨部開除黨籍，本屆頭城鎮長他重回國民黨，並順利連任成功。

頭城鎮政壇人士解讀，曹乾舜從政未嚐敗績，但第二任鎮長因為涉入貪汙案件，使得他意志消沉，推測是近期官司纏身，陷入憂愁，才使身體微恙。

因曹乾舜「請假」，目前鎮公所大小事務暫由主秘陳國義代行，陳國義指出，曹鎮長因病住院，有向鎮公所請假，目前人仍在醫院治療中，身體狀況已漸漸好轉，至於何時回到公所上班，需視身體狀況而定。

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