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戒毒人數暴增致醫院難消化 監院要法務部、衛福部檢討

監察院。（記者謝君臨攝）

監察院。（記者謝君臨攝）

2020-03-22 14:07:14

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院制定「新世代反毒策略行動綱領」，將施用毒品被告視為病患型犯人，並逐年增加施用第一、二級毒品者以戒癮治療換取緩起訴的比率，今年將提高到20%，但監委林雅鋒等人調查發現，因戒癮治療人數暴增，醫療院所量能不足，也欠缺對毒癮家庭兒少的保護；監察院要求法務部、衛福部檢討改進。

本案調查監委為林雅鋒、劉德勳、楊芳婉；3位監委表示，在2017年行政院「新世代反毒策略行動綱領」政策要求下，法務部將施用毒品被告視為病患型犯人，並逐年增加施用第一、二級毒品者，以戒癮治療換取緩起訴的比率，從2016年的11%、2017年的15%，今年將提高至20%。

林雅鋒表示，相較於起訴判刑、觀察勒戒、強制戒治等監禁式處遇，戒癮治療可讓被告在社區中康復，積極接受治療，如未能完成，緩起訴將被撤銷，遭起訴判刑；但戒癮治療人數暴增，致使各醫療院所量能不足，相繼出現問題。另，針對戒癮治療被告家庭中兒少，現行兒少法也未列入主動查訪對象，保障不足。

林雅鋒指出，戒癮治療是由地檢署指定醫療院所共同辦理，檢察官確認被告意願後，以戒癮治療換取緩起訴處分，而後觀護人定期追蹤輔導，由戒癮治療機構進行1年期治療及後續檢驗，地方「毒品危害防制中心」則透過地檢署資訊分享，於緩起訴處分確定後開案追蹤2～3年，並提供或轉介政府相關社福資源。

然而，現行兒少法規定，並未將緩起訴被告列入檢察機關主動查訪對象，僅由後端戒癮治療機構或毒防中心人員於處分後進行家戶查訪，恐緩不濟急，應研議檢方派員訪查被告家中兒少生活與照顧狀況，並建立將受虐兒少主動通報、轉介地方社政主管機關的機制，及早介入妥處，提供較佳協助的社會支持系統。

林雅鋒說，「毒品危害防制條例」於1月修正後，使施用毒品的緩起訴處分處遇多元化；但被告有無接受戒癮治療的醫療需求，仍須經醫療機構評估，目前相關評估工具、檢驗機制仍不足；另，被告應以戒癮治療、觀察勒戒或強制戒治為最適的轉向處遇，也缺乏科學實證的評估工具可運用，應建立相關評估指標。

林雅鋒也建議，少年法院在處理施用毒品少年上，須徵詢醫療或其他相關機構意見後，再決定少年最佳處遇，以協助其戒除毒癮，回歸無毒生活。

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