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武漢肺炎》中國要找疫苗人體試驗 劉樂妍嗨喊：我100萬個願意

劉樂妍在微博發文表示，願意參加中國的武漢肺炎疫苗人體試驗。（圖取自劉樂妍微博）

劉樂妍在微博發文表示，願意參加中國的武漢肺炎疫苗人體試驗。（圖取自劉樂妍微博）

2020-03-21 23:22:09

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球肆虐，各國加緊研發疫苗速度，美國日前率先全球投入人體試驗，而傳出中國的武漢肺炎疫苗也於近日開始投入人體試驗。對此，長期在中國發展的女藝人劉樂妍興奮直呼：「我100萬個願意，請讓我做這個志願者。」

劉樂妍過去多次批評台灣健保制度，卻在11日返台使用健保住院而引發爭議，還被爆料隱匿中國旅遊史，對此她說是肚子太痛才求助北醫，有跟台北市衛生局交代旅遊史，中央流行疫情指揮中心當時對此指出，劉並沒有被隔離，只需要完成居家檢疫。

對於傳出中國已開始徵召志願者參加武漢肺炎疫苗的人體試驗，劉樂妍21日也在微博發文指出，「新冠肺炎病毒疫苗，如果需要人體試驗者的話，請算上我一份。」她開心表示終於看到自己可以出一份力的地方，「請算上我一份，我100萬個願意，請讓我做這個志願者。」

劉樂妍還不斷詢問眾人到底要在哪裡報名，「請大家幫我一起找好嗎？把報名連結給我啊。住在河北廊坊的劉樂妍也要報名！」還稱反正器官捐贈卡她都簽了，做人體志願者又算什麼？

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