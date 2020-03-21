「賴桑」砸數億買10座山就為了種樹 網淚喊：真偉人！

總統蔡英文（左）在「賴桑」賴倍元（右）協助下，種下牛樟樹的樹苗。（圖擷取自臉書＿林務局-森活情報站）

2020-03-21 21:25:19

〔即時新聞／綜合報導〕那個耗資上億買下10座山只為了種樹的男人！今天是「321國際森林日」，林務局在臉書發布「大雪山傳奇！你不知道的樹王」影片，邀請將畢生心血灌溉於護林大業的「台灣樹王」賴倍元擔任「植樹代言大使」，並邀請總統蔡英文一起種下台灣原生種牛樟樹的樹苗。影片釋出後，網友紛紛感動淚喊，「好感動，愛台灣真讚」、「賴桑是台灣的恩人」、「真偉人」。

總統蔡英文日前偕同林務局長林華慶，拜訪被譽為「那位把大雪山淺山區的森林找回來的男人」的「賴桑」賴倍元。35年來，賴倍元自費數億元，在大雪山陸續買下了「10座山」，共100多公頃的土地，重新整治一大片的廢棄果園與垃圾山，並親手種下一棵又一棵的樹。賴桑表示，這片山林的樹種百分之99都是台灣原生種，包含台灣扁柏、牛樟樹。

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賴倍元的兒子賴建忠說，自己是這片荒地重現生機的親眼見證者，原本水源枯竭的土地，在植樹後的十幾年過去，水也回來了，在山跟山的交界，泉源自己湧現，而山貌也從原本的枯黃轉變為翠綠，風也從燥熱轉為涼爽澄淨。種樹之後，生命也復甦了，原本寂靜荒涼的土地，也開始出現蟲鳴鳥叫了，物種也豐富起來了。

賴建忠說，種樹不只是種樹，是對生命以及環境的關愛。自己過去小時候不能諒解父親總是不在身邊，長大後明白父親初衷後，對父親的植樹大業滿是由衷感謝與尊敬。

提及種樹，賴倍元讚嘆直呼「心靈療癒」，更謙虛說道，「我一個人，個人事小不偉大，想要打造一個舞台影響更多人」，希望能開創新方向，因此為這片山林立下三大原則：「不砍伐、不買賣、不傳子」。影片最後，總統蔡英文也在賴倍元的協助下，親手種下一棵牛樟樹的樹苗，期盼今日種下的樹苗在千年後，與這片森林依舊守護著山頭！

貼文一出，網友感動直呼，「他是真真正正的第一台灣人」、「好感動，愛台灣真讚」、「台灣有你真好，感謝您」、「賴桑他是台灣的恩人」、「真偉人」。

林務局也指出，近年來林務局積極改革造林政策，區分出為了提升木材自給率而造的「經濟林」，以及為了保育、國土保安的「環境造林」。同時採行原生樹種「適地適木」、「複層造林」原則，結合「國土綠網」的整體規劃，再透過「盤點生態熱區」、「推廣友善農田」和「建置生態廊道」等方式，讓種樹不只是種樹，同時種下在地居民的健康，以及野生動物繁衍不息的未來。

總統蔡英文（左）在「賴桑」賴倍元（右）協助下，種下牛樟樹的樹苗。（圖擷取自臉書＿林務局-森活情報站）

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