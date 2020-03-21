武漢肺炎》盡心盡力的歐吉桑 謝金河讚沈榮津：難得的好官

謝金河說，有一位部長為武漢肺炎防疫卯足力量，過年期間就展開作戰，讓大家有口罩戴；近日搶購物資潮，又以網路直播的方式找來所有供應商告訴民眾產能正常，而這位部長就是經濟部長沈榮津（見圖）。（資料照）

2020-03-21 21:37:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫席捲全球，台灣在這次疫情中表現相對較好，流行疫情指揮中心指揮官陳時中等官員也受到民眾稱讚。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，除了陳時中、行政院長蘇貞昌外，還有一位部長卯足力量，從過年期間就展開作戰，讓大家有口罩戴；近日搶購物資潮，又以網路直播的方式找來所有供應商告訴民眾產能正常，而這位部長就是經濟部長沈榮津。

謝金河今日在臉書PO文說，台灣有一段很長的歲月，民眾罵官員如駡狗，幾乎到了官不僚生的狀態，很多有才華的人都不想進入公部門當官。但這次台灣抗疫表現得到民眾很高的評價，尤其是陳時中部長，沉著、穩健、眼光精準，實事求是的態度，得到大家高度的肯定，也逐漸扭轉大家對政府官員的刻板印象。

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謝金河指出，這次蘇貞昌領導的內閣是近20年來聲望最高的一次，特別是他要民眾不要搶衞生紙，大家只有一粒「卡臣」；而這次大家搶購物資，蘇院長要大家努力買，逆向操作，而且把所有供應商都聯結在一起，這些創意都得到民眾好評。

謝金河說，其中，有一位部長，卯足一生的力量，努力奔走付出，從農曆大家在過年的時候，他召集口罩生產商，又聯絡工具機業者，以快速部隊的作戰方式，成立口罩國家隊，為台灣的口罩供應舖出了一條令人驚嘆的大道。這次他在民眾搶購物資中，又以網路直播的方式，他找來所有供應商，也把產能告訴大家，業者現身說法。「這位部長是1941年生，今年已接近70高齡的經濟部長沈榮津」。

謝金河說，沈榮津是台北工專電機工程科的畢業生，從工業局基層做起，接任部長一開始，大家都以為這只是過渡，沒想到沈部長愈做愈好，現在肯定他的人也愈來愈多。謝金河稱讚，經濟部管轄範圍很廣，一般空降的人很容易陣亡，但沈部長從基層磨練上來。主掌經濟部後，發揮高度執行力，長官交付的任務，一定使命必達。

謝金河指出，這兩年來，沈榮津逐漸熟悉網路直播，從生澀到熟練，也勤於與產業溝通，從爭取台商回流，成立服務台商的事務所，用心用力解決五缺問題，到這次口罩國家隊，及解決民眾囤積物資。「一個七十歲的老歐吉桑，為台灣盡心盡力，連小英總統也對他讃不絕口」。

最後，謝金河也稱讚，沈部長行事穩健，待人熱誠，「這是我觀察經濟部長卅幾年，從趙耀東部長後，難得見到的好官！」

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